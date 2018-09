Resurge impunidad vial de los yaquis

Resurge impunidad vial de los yaquis…Y la que se ha vuelto un cuento de nunca acabar, es la impunidad con la que actúan los integrantes de la rebelde tribu yaqui, por los reiterados bloqueos carreteros o de la Cuatro Carriles que han seguido llevando a cabo, por una causa o por otra, ya que cuando no es Chana, es Juana, afectado el libre tránsito de los usuarios y provocando un caos vehicular.

Tan es así que volvieron realizar esa medida de presión sobre esa rúa internacional federal, a la altura del monumento del Danzante Yaqui, dizque para exigir seguridad y la actuación de las autoridades judiciales, por unos presuntos casos de “levantones”, pero sin importarles afectar a terceros, a la hora de causar kilométricas filas de turistas, traileros, camioneros y demás. De ese pelo.

Es por eso de los chines y jotas de las personas que por horas se quedaran varadas en esa área, luego de que una hora sí y otra no cerraran esa vía, en una medida que todavía amenazaban con continuar ayer, de acuerdo a la advertencia lanzada por el capitán de esa tribu indígena, un tal César Cota Tortola, según esto por ser una demanda que ya tiene años, como muchas otras que ya están más que recicladas. ¡Zaz!

En lo que es un movimiento desestabilizador, que más bien pinta para estar por demás manipulado, lejos de ser real, si se parte de que a la fácil siempre se van por ese tipo manifestaciones, en perjuicio de quienes “ni vela tienen en ese entierro” o en esos aparentes conflictos muy “armados”, si se analiza que nunca hacen esas peticiones con la consabida formalidad o todas las de la Ley, como debería ser.

Y es que en vez de perjudicar a los ciudadanos que van en tránsito por esa vía asfáltica y a quienes casi condenan a quedar deshidratados, al dejarlo bloqueados, lo más lógico sería que acudieran a plantarse ante las instancias que en teoría están para darle una respuesta a sus peticiones, como en este caso sería la Procuraduría General de la República (PGR), donde nomás vegeta el delegado Darío Figueroa Navarro.

E incluso hasta podrían “estrenar” a los nuevos diputados del Congreso del Estado, pero “pos” es evidente que ni ante esas supuestas quejas salen de zona de confort, por como esta vez sólo se limitaran a atravesar sus carros en ese simulacro de autopista y sin que nadie les vaya a la mano, de ahí que por eso están como están o hacen “lo que les pega la gana”, total que una y otra vez se las han dejado pasar. ¡Pácatelas!

Aunque lo incongruente de esa situación, es que cuando les han llegado a caer las instancias policiales de los tres niveles de gobierno, luego luego salen con el cuento de que les están violando la autonomía de su territorio, a sabiendas de que en esas latitudes étnicas ya se ha detectado la presencia el “Narco”, aunado a que se habla de que “rolan” muchas armas, además de un alta incidencia de carros robados. ¡Ñácas!

Eso de alguna manera explica el porque únicamente se abocan a realizar esos levantamientos mediáticos, con los que trastocan toda clase de actividades, incluida la comercial y de movilidad, con el afán de hacerse las víctimas de esa película ya muy vista, y quién sabe sí con la única intención de desviar la atención, respecto a lo que realmente pudiera está sucediendo en su región. ¿Será?

Sigue “Gober” con obras de vivienda…Como obras son amores y no buenas razones, el que se ha seguido confirmando como uno de los programas punta de lanza de la actual administración estatal encabezada por la gobernadora, Claudia Pavlovich, es el que tiene que ver con las acciones de vivienda para mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables, como las que ayer entregara. ¡Órale!

Toda vez que en está ocasión los beneficiarios de esa cruzada social promovida por medio de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves), de la que es titular Ely Sallard Hernández, fueron habitantes de la colonia Las Peredas, ubicada al Sur de Hermosillo, donde la Mandataria Estatal asignó unidades básicas de vivienda, así como mosquiteros, pisos, estufas ecológicas y recámaras adicionales. ¡Qué tal!

Es por lo que se ha convertido en uno de los esquemas asistenciales más nobles y distintivo de la gestión de Pavlovich Arellano, como lo comprueba que en los últimos diez meses se invirtieran $5 millones 822 mil 960 pesos en ese barrio, que es catalogado como uno de los más atrasados o con mayor rezago, en apoyo de mil 653 personas, a través de 318 actividades para dignificar los espacios en que viven.

Como lo prueba el que en ese complejo habitacional de la periferia se construyeron seis Unidades Básicas de Vivienda, con una inversión de $840 mil pesos; así como la edificación de 50 Cuartos Rosa, más otros 34 que están en proceso, de ahí el porque la Ejecutiva a media mañana acudiera a ese lugar para constatar el como les han cambiado la vida con ese respaldo, por haber quienes sobrevivían en chozas de cartón.

Casi por nada es que Claudia expresara que han seguido trabajando y apostándole a que esos apoyos no son dádivas, sino algo que realmente les perdurará en el tiempo, como puede ser un cuarto o a veces hasta una Unidad Básica de Vivienda, con sus dos recámaras y su baño, en tanto que en otros es piso y llegado el momento todo junto, si se parte de que hay quienes no tienen absolutamente nada. ¡Ups!

Va del mal en “píor” clima de violencia…Vaya que el que sí que ha ido de mal en “píor”, es el clima de violencia que se vive en la Entidad y como pocas veces en esta Capital, y para nueva evidencia está la dominguera balacera de carro a carro ahora registrada sobre el transitado bulevar Morelos, en su sector Norte, lo que generó el apanicamiento de vecinos y comerciantes. De ese tamaño.

Ciertamente que “la burra no era arisca, sino que la hicieron”, a partir de la seguidilla de ejecuciones perpetradas en los últimos días en “Hornosillo”, de ahí que la ciudadanía ya esté “con los nervios de punta”, como ahora se pusiera de manifiesto con esa tracatera la mañana del pasado domingo, por los disparos que hicieran los abordantes de un Nissan Tida, frente al restaurante McDonald. ¡Palos!

Al extraoficialmente manejarse que se trató de un tira tira entre dos vehículos en movimiento, pero sin que nadie confirmara el hecho, no obstante y que como muda evidencia quedaran varios casquillos regados en el pavimento, lo que corrobora lo confesado por el secretario de Seguridad en el Estado, Adolfo García Morales, de que esa “burbuja” de inseguridad ya está de preocupar. ¡Tómala!

Y si a eso se le agrega la aparición de un par de “narco mantas”, que de manera simultánea fueran reportadas en el puente de Miramar y en el centro comercial de Guaymas, consistentes en unas grandes lonas con mensajes y fotografías, de quienes todavía están teniendo la osadía de adjudicarse la ola violenta que se ha vivido en los últimos días en Sonora, y hasta en la vecina Chihuahua. Así el dato.

Ante lo que concluyen que así pudiera estar la presencia y el desafío del crimen organizado por estos lares, con todo y que el mismo García Morales adelantara que no creen que pudieran estarse disputando la plaza de esta Ciudad del Sol, aunque lo único cierto es que ya se está viendo de todo, razón por la cual es que ha ido en aumento la intranquilidad ciudadana y no es para menos. A ese grado “el mello”.

Le abonan a buena relación con morenistas…En lo que son ecos del encuentro de fin de semana que sostuvieran la gobernadora Claudia Pavlovich y el “Presi” Electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que tuviera tintes de una relación con visos de luna de miel, consideran que lo que le abonó a que así fuera, es el que no asistiera el secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella. ¡Vóitelas!

Pues si bien ayer mismo se aclaró que el también apodado “Potrillo” Pompa no acudió a ese cumbre con el virtual Mandatario de la Nación, en la que también participaran senadores, diputados y acaldes, entre otros, dizque porque andaba checando los estragos de las pasadas lluvias, lo cierto es que los representantes de Morena ya lo habían señalado como non grato y el no ser un buen salvoconducto.

Esa es la justificación que dieran ayer por la mañana a través de los micrófonos del escuchado noticiero Reporte 100, en el 100.3 de FM, conducido por el colega Juan Carlos Zúñiga, tocante a la visible ausencia de Pompa Corella, como parte de los integrantes del gabinete claudillero que fueran convocados a esa reunión, entre ellos los secretarios de Seguridad y Economía, Adolfo García y Jorge Vidal.

Sin embargo y por encima de las especulaciones que afloraran al respecto, la que quedó más que claro que ya se confirmó como el enlace del Gobierno del Estado para con los morenistas, es la Jefa de la Oficina del Ejecutivo, Natalia Rivera Grijalva, quien sí que ha mostrado tener tablas para esos tratos polacos, por el un buen manejo de “mano izquierda” que a denotado tener. ¿Cómo la ven?

O séase que así estuvo esa muestra de buena voluntad por parte de la instancia estatal, por como evitaran todo aquello que pudiera “meterle ruido” a ese acercamiento entre Andrés Manuel y Claudia, por los buenos términos en que quedaran, luego de que acordaran hacer valedero el clásico, ¡la unión hace la fuerza!, como parte de una estrategia para dejar atrás las diferencias partidistas. De ese vuelo.

