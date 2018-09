Fomentan en Hermosillo reciclaje de basura

Dany Ortega

A partir del 29 de septiembre, personal del Ayuntamiento de Hermosillo comenzará con la instalación 25 “Reciclacentros” en empresas privadas ubicadas en diferentes puntos de la Ciudad.

Mediante ese tipo de acciones se busca beneficiar al medio ambiente y a los propios ciudadanos que entreguen plástico, lamina, cartón, aluminio y papel, informó Norberto Barraza Almazán.

El director de Servicios Públicos Municipales señaló que los hermosillenses que lleven el material reciclable recibirán dinero en efectivo, el cual dependerá de la cantidad.

“Se está pensando para más adelante entregarle al ciudadano una tarjeta con el importe económico de acuerdo al material reciclable que proporcione, para que ese vale lo canjeé en el pago del consumo del agua potable”, reveló.

Comentó están analizando las ubicaciones de dichos centros, los cuales funcionarán de lunes a domingo en un horario de 08:00 a 16:00 horas.

Barraza Almazán exhortó a los ciudadanos a llevar el material limpio para que el proceso de recepción por parte de las empresas participantes sea más fácil.

Inicie nuevo esquema de recolección de basura

Por otra parte, el funcionario mencionó que este lunes comenzaron a prestar el servicio de recolección de basura una vez por semana, sin embargo aún existen colonias que no sacaron los residuos por falta de conocimiento.

Indicó que los camiones recolectores recorrerán los domicilios de la Ciudad en un horario de 05:00 a 16:00 horas, con el fin de evitar que los desechos emanen fétidos olores en las colonias durante un largo período de tiempo.

“Entendemos que la gente todavía no se acostumbra al nuevo esquema del servicio de recolección de basura, y en muchas viviendas no sacaron los residuos porque no sabían que pasaría tan temprano”, expresó.

Agregó que este día recibieron al menos 40 reportes de personas que no sacaron los desechos y dijo que volverán a pasar por esas zonas para combatir el rezago.