Se registra Ernesto Munro como aspirante a la dirigencia del PAN Sonora

De conformidad con los lineamientos establecidos en la Convocatoria para la renovación del Comité Directivo Estatal del PAN Sonora, la Comisión Estatal Organizadora (CEO) recibió este lunes la carta intención de Ernesto Munro Palacio como aspirante a contender por la Presidencia del blanquiazul en Sonora, informó Eduardo Romero Campa. El presidente de la CEO, acompañado de la Secretaria Ejecutiva, Marisela Espriella, recibió el escrito conforme lo establecido en el Artículo 13 de dicha Convocatoria que señala:

“A partir del 19 de septiembre de 2018, los aspirantes a candidatos a la Presidencia del CDE, deberán manifestar a la CEO, por escrito y en el formato que determine la misma CEO, su intención de contender en términos de esta convocatoria y de que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 72 de los Estatutos”.

En el mismo acto, la CEO entregó, conforme a los ordenamientos, los formatos únicos y exclusivo, en este caso para Munro Palacio, en los que se recabarán las firmas de apoyo al registro de su candidatura; así como el formato electrónico que, en términos del artículo 19, inciso f) de esta convocatoria, se debe integrar y entregar como requisito de registro, mismo proceso que se llevará a cabo con quien acuda a manifestar su interés de registrarse como candidato.

López Obrador recorre el país en un Tours turístico: ¿Quién paga los gastos?

Mientras el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en el “limbo”, disfrutando su triunfo electoral en recorridos turísticos por todo el país, su gente de Morena, alcaldes, diputados federales y locales, le están fallando. Los nuevos funcionarios en Sonora están haciendo una limpia general para colocar a sus parientes, compadres y amigos, al estilo del viejo PRI, todo lo que rechaza y critica – supuestamente -, su líder moral.

No se sabe sin son decisiones personales de los alcaldes y legisladores, o, las ordenes vienen de más arriba, del representante de López Obrador en Sonora, Jorge Taddei Bringas. o del senador Alfonso Durazo Montaño, este último, supuestamente, jefe de los morenistas en la entidad. El presidente electo fue claro al señalar que había que trabajar en coordinación con la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Cabe recordarles que en Sonora ganaron los candidatos de Morena.

No se ha dicho quién paga los gastos del presidente electo, porque todavía no puede hacer usos de los recursos públicos, hasta que levante la mano derecha y tome protesta como Presidente de México. Mientras, creo, los gastos son de sus ahorros, o, de lo que le depositan sus “fans” en una cuenta personal. Esta cuenta bancaria le ha permitido vivir tanto tiempo sin trabajar…Está bien, porque no cualquiera le gana la elección presidencial al PRI y al PAN juntos y el “Peje” lo hizo.

Analizan Yaquis posible nueva toma de carretera de “Cuatro Carriles”

Reunidos se encuentran integrantes de las tribus Yaqui de Loma de Bácum y Loma de Guamúchil para tomar acuerdos sobre la posible toma de la Carretera Internacional 15 México-Nogales. Fue el domingo, cuando se mantuvo bloqueado el paso por esta vía, justo frente al parador turístico del indio Yaqui.

César Cota Tórtola, capitán de la tribu establecida en el Sur de Sonora, recordó que estas medidas se han tenido que tomar en el marco de la exigencia hacia el Gobierno del Estado, para que se les brinde de seguridad, la cual ha estado ausente desde hace al menos tres años.

“Estamos en el parador turístico, aquí vamos a tener una plática, tenemos una propuesta muy buena del municipio de Cajeme, el domingo platicamos en Palacio Municipal, vamos a analizar medidas, vamos a tratar la “toma”, comentó. Como parte de esta lucha, la Caseta de Cobro 150 de Esperanza, se ha mantenido liberada desde hace dos meses, recordó, sin no ha habido respuesta.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy