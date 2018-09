Cristiano Ronaldo se ausentará en la entrega de The Best

Este lunes, la entrega del premio The Best por parte de la FIFA tendrá como su ausencia más notable a uno de los favoritos para hacerse con el mismo: Cristiano Ronaldo.

El portugués fue candidateado tras liderar al Real Madrid en la tercer Champions League consecutiva que ganan, antes de abandonar al equipo para probar fortuna con la Juventus.

Sin embargo, enfrenta una férrea competencia con Luka Modric, quien fuera su compañero en el conjunto merengue y capitaneó a la Selección de Croacia al subcampeonato del mundo.

La terna la completa Mohamed Salah, quien destacó por su gran campaña con el Liverpool, terminando como campeón de goleo en la Premier League y llevando al conjunto inglés a la final de la Champions.

Sobre su ausencia de la entrega de premios, Ronaldo señaló que no asistiría a Londres para el evento pues tiene un partido de media semana con la Juventus. Sin embargo, ante el hecho de que los otros candidatos tienen un calendario parecido, se cree que el jugador no quiere encontrarse con sus ex compañeros del Madrid.

A esto se suman varias voces que indican que Modric ya habría sido decidido por la FIFA como el mejor jugador del mundo la temporada pasada.

Fuente: Lopez Doriga