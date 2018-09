Apuesta De Tavira por calidad

En busca de popularidad, actores como José María de Tavira, apuestan por tramas más realistas y ágiles, quien asegura se ha ido adaptando a los cambios de la industria del entretenimiento.

“Lo que cambia es la técnica que trajeron las compañías colombianas en formatos de cine, esto por lo menos visualmente le da mayor calidad.

“Cuando los ciudadanos tienen acceso al contenido en plataformas digitales de mayor calidad y lo comparan con la TV, no aceptan un formato tan antiguo, exigen lo nuevo y esto se traduce a producciones con un lenguaje cinematográfico, con una técnica moderna de hacer TV”, afirmó De Tavira.

Éste es el secreto que, de acuerdo con el hijo del actor Luis de Tavira, concluye sobre la popularidad de las series, donde, para él vale más la calidad que el contenido en sí.

“Yo no siento que la gente busque los contenidos por las temáticas que abordan (narcoseries, bioseries, etc.) ya que, al final veo que existen muchos paralelismos en la forma en que están contadas y escritas las historias, así como la manera en que plasman la psicología de sus personajes.

“La historia, en ocasiones, es similar a la de una telenovela tradicional”, expresó.

Esa calidad la plasma en Antonio Betancourt personaje que interpreta en la segunda temporada de “Rosario Tijeras”, teleserie donde comparte créditos con Bárbara De Regil y en la que, afirma, habrá nuevos personajes y anécdotas.

A pesar de venir de un linaje familiar exitoso, De Tavira no siente envidia ni presión por igualar a nadie, ya que para él, lo importante está en la competencia de uno mismo.

Razón por la cual, José María aplaudió el triunfo de su prima Marina de Tavira, quien fue reconocida hace unos días por su participación en la cinta “Roma”, dirigida por Alfonso Cuarón.