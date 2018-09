Que hace “clic” con AMLO la “Gober”

“Le vale” a alcaldesa “línea” de Morena

Queda en nada una amenaza de huelga

Por las lluvias viene hasta el de la Sedena

Que hace “clic” con AMLO la “Gober”…Y la que prácticamente le adelantó su cartita, y no a Santoclós, sino más bien a Andrés Manuel López Obrador, el “Presi” Electo de México, es la gobernadora Claudia Pavlovich, en el sonado encuentro que tuvieran el pasado sábado en Palacio de Gobierno, al aprovechar la ocasión para entregarle 25 proyectos prioritarios para Sonora. De ese pelo.

Ya que previo a la cumbre que López Obrador encabezara en esa sede gubernamental sonorense con senadores, diputados federales, locales y funcionarios estatales, trascendió que tuvo una reunión privada o en corto con Pavlovich Arellano, en la que afloró que acordaron trabajar de manera coordinada, en unidad, con respeto y sumando voluntades para sacar adelante a México y la Entidad. ¿Cómo la ven?

Casi por nada es que ya después y en campo abierto, Andrés Manuel hiciera un llamado a la reconciliación y laborar de la mano los tres niveles de gobierno, así como los tres Poderes, pero apuntillando que habrá de respetarse a las autoridades locales, y señalando de manera muy especial a la “Gober”, con lo que quedara de manifiesto la evidente buena vibra que hay entre ambos gobernantes.

Eso bajo la visión planteada por AMLO, de que ya pasaron los tiempos de las campañas políticas y que ahora lo que se necesita es sumar o “echarle ganas”, pero en unión y respetando a los estados y municipios, es decir, todos juntos y en un mismo frente, sin prepotencias, ni autoritarismos o arrogancias, sino buscando ser una sola fuerza para sacar adelante al País. Ni más ni menos.

Más menos así se dio ese cierre de filas que vino a proponer a esta Capital el virtual Presiente de la República emanado de Morena y quien tomará posesión el venidero 1 de diciembre, como parte de la gira de agradecimiento que durante dos días llevara a cabo por San Luis R. C., Nogales, Hermosillo, Guaymas y Obregón, donde incluso de regreso se quedó varado, al retrasarse dos horas su vuelo de Aeroméxico.

Así de fructífero dan cuenta que se torno ese acercamiento entre Claudia y Andrés Manuel, al solicitarle su respaldo para hacer realidad esos planes que en cortito le platicara y que hasta se los diera por escrito, como casi casi dejándole tarea, entre los que destaca el conectar a Hermosillo con Chihuahua, vía carretera, para un mejor flujo comercial; y también el terminar la carretera federal Cuatro Carriles.

Y con más ganas se animó a pedir Pavlovich en beneficio de las mayorías, después de que el ya casi Jefe de la Nación empeñara su palabra de que cumplirá todos los compromisos que ha hecho para la región, entre los que destacan el mantenimiento a la infraestructura ya existente, conclusión de obras en curso y acciones de bienestar social, de ahí que esté proyectando más de $3 mil 500 millones. Así el dato.

Luego entonces así estuvo la buena impresión que dejara el representante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero sobre todo por el “clic” que hiciera con la Mandataria Estatal, como lo refleja el que les dijera a sus correligionarios que ahora son autoridad y representantes legislativos, que ahora de lo que se trata es de unir y no de dividir, por lo importante ser el ciudadano.

No en balde es que Pavlovich Arellano resaltara que en López Obrador el Estado tendrá un buen aliado, en base a una relación de coordinación y talacha en equipo, al refrendarse la buena voluntad entre ambos gobiernos, por haber sido una visita de coincidencias y acuerdos a favor de la ciudadanía. De ese vuelo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Le vale” a alcaldesa “líne”a de Morena…Quien sí que está pasando por alto aquello de que, ¡a buen entendedor pocas palabras!, es la por algo tan controvertida y conflictiva alcaldesa de Guaymas, la morenista advenediza de Sara Valle, al ignorar no la recomendación, sino la directa y a la cabeza que le hiciera su “guía” político, Andrés Manuel López Obrador, por colocar a su cuñado como Tesorero. ¡Zaz!

Porque a la “picuda” y soberbia de Sara, lo que es hasta ahora simplemente le valió que AMLO le fuera a reiterar en su cara que deben desterrarse las prácticas de nepotismo e influyentismo en los gobiernos municipales y estatales surgidos de ese partido morenista que abandera, después de que un día antes lo dijera en Nogales, por el conflicto que ocasionara el que impusiera a Santiago Luna. ¡Ñácas!

Lo que confirma que Valle Dessens es una Gabina Barreras cualquiera, por nomás no entender razones, más que las de ella, de ahí el porque hace alrededor de veinte años fuera desaforada como “Presimun”, luego de que también por sus enaguas se brincara las trancas o violara la Ley, en una destitución que tuviera lugar el 29 de abril de 1999, cuando el Congreso del Estado le revocara su mandato. ¡Palos!

Y es que ahora al que está “mandando por un tubo” es al mismísimo López Obrador, por como escuchara como oír llover el que le mandara a decir que: “Nada de llenar de familiares, no es el Gobierno de la familia, no es el DIF”, “No es que ya llegaron mi primo y mi cuñada y mi tía y mi abuelo y van a estar ocupando cargo en el Ayuntamiento; eso lo reprobamos, no luchamos para eso”. ¡Tómala!

Pero con todo y eso lo que es la prepotente y alzada de Valle salió con que es el Cabildo el que aprobó la designación de su pariente, para que se haga cargo de la Caja de ese municipio, cuando ella es la que lo propuso, por lo que ante ese nuevo desafío en el que está incurriendo, habrá que ver si nuevamente en el pecado lleva la penitencia, por correr el riesgo de que “la vuelvan a tumbar del macho”. ¡Pácatelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Queda en nada una amenaza de huelga…Tal como se veía venir, la que finalmente quedó en nada o archivada, al resultar “pura llamarada de petate”, es la emplazada a huelga de los camiones urbanos que para hoy lunes interpusieran los choferes de Sictuhsa, por medio de su cabecilla sindical, Manuel Quiñónez Leal, luego de que las instancias laborales determinaran que ya no hay una causal.

Toda vez que en base a lo ventilado por el de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Jorge Clausen, derivado del pago de $7 millones que por concepto de subsidios el Gobierno del Estado le hiciera a los operadores de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo (Sictuhsa), para cubrir parte del adeudo con Infonavit, IMSS y Caja de Ahorro, quedó sin efecto el reclamo. ¡Qué tal!

Aunado a que por otro lado el citado sindicato, a todas luces muy manipulado, omitió mostrar el Contrato Colectivo de Trabajo que los rige, evidenciando el que ocultan algo o más bien están en un evidente maridaje o contubernio con los concesionarios, pero cualquiera que sea el caso, lo único cierto es que quedó descartada la posibilidad de que éste día paralicen el servicio en perjuicio de los usuarios. ¡Órale!

Pues el mismo pasado viernes se les notificó a las partes involucradas en ese lío y nomás no “hicieron ni pío”, a sabiendas de que se les acabó el pretexto para seguir “haciéndola de tos”, como parte de una estrategia para continuar metiéndole presión a las instancias estatales, ya que en el fondo lo que pretenden es que les autoricen un alza a la tarifa a $15 pesos, así como una subida en los subsidios. ¡Ajá!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Por las lluvias viene hasta el de la Sedena…Vaya que los que están más serios y graves de lo que se pensaba, son los estragos provocados por las pasadas lluvias en el Sur del Estado, causadas la semana anterior por la llamada tormenta 19-E, tan es así que quien tuvo que venir a evaluar los daños de primera mano, es el mismísimo secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda.

Es por eso que en días pasados a Cienfuegos Zepeda se le viera enlodándose las botas militares por rumbos de Álamos, en compañía de la Ejecutiva, Claudia Pavlovich, por esa localidad ser una de las más afectadas, aunque en general se calcula que hay más de 169 mil damnificados, de ahí el porque la Secretaría de Gobernación ya emitiera una declaratoria de emergencia en once municipios sonorenses.

Razón por la cual se espera que desde éste “San Lunes” empiece a llegar la ayuda que para ese tipo de urgencias se envía a través del Fondo Nacional de Desastres (Fondem), porque todavía había municipalidades que en algunas de sus zonas estaban incomunicadas, además de enfrentar problemas con el servicio de energía eléctrica, así como la falta de alimentos, agua y lo más básico. A ese grado.

De ahí que eso explica del porque de la venida del máximo mando del Ejército, para semblantear el anegado terreno, como muy seguramente que también hizo lo propio en la vecina Sinaloa, en la que de acuerdo a los saldos reportados, “les llegó más el agua al cuello”, como lo refleja que hasta hubiera varios muertos, e incluso el estadio de “fut” de Los Dorados quedara inundado. ¡Vóitelas!

Por lo que ojalá y que desde hoy ya estén llegando los recursos prometidos para Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Quiriego, San Ignacio Río Muerto y la comunidad alamense, que fueran declarados en riesgo, consistentes en láminas de cartón, colchonetas, equipos de limpieza y despensas, entre otros apoyos, para así iniciar con la reconstrucción. ¿Qué no?

