Se adueña de taquillas filme infantil en Estados Unidos

La Casa con un Reloj en sus Paredes, la adaptación al cine de un popular libro infantil, alcanzó con facilidad el primer lugar de la taquilla de Estados Unidos.

La película de Roth recaudó 26.8 millones de dólares en unas 3 mil 500 salas durante su primer fin de semana en cines. Protagonizado por Jack Black y Cate Blanchett, el filme para toda la familia no tuvo una fuerte competencia.

En segundo lugar quedó Un Pequeño Favor, un drama de misterio protagonizado por Anna Kendrick y Blake Lively, con 10.4 millones de dólares en su segunda semana en cartelera. El tercer puesto fue para La Monja, con 10.2 millones.

Fahrenheit 11/9, la mirada satírica de Michael Moore a Donald Trump, tuvo su estreno en más de mil 700 salas (una cantidad alta para un documental) y recaudó 3.1 millones de dólares, ocupando el octavo lugar entre las cintas más vistas.

La Vida Misma, un drama de Dan Fogelman, creador de la serie This Is Us, apenas consiguió 2.1 millones de dólares, una cifra decepcionante considerando sus 10 millones de dólares de presupuesto de producción y un elenco integrado por Oscar Isaac, Olivia Wilde, Antonio Banderas y Annette Bening.