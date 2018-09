Justin Theroux habla del divorcio con Aniston

Justin Theroux habló por primera vez sobre su separación de Jennifer Aniston en una entrevista con The New York Times, en la que reconoció que fue amable y también desgarradora.

“La buena noticia es que probablemente, y estoy eligiendo mis palabras con mucho cuidado, fue la separación más amable pese a que no hubo animosidad”, reconoció el actor.

Dijo que aunque no fue un divorcio hostil ni violento, ya que consideró que tanto él como Aniston se respetan lo suficiente como llegar a algo ofensivo, no estuvo exento de dolor.

“Fue desgarrador, sólo en el sentido de que la amistad no sería la misma en cuanto al día a día. Pero la relación está cambiando y cambiando, ya sabes, esa parte es algo de lo que ambos estamos muy orgullosos”, confesó.

La pareja anunció su divorcio el febrero pasado a través de un comunicado presentado por su representante temporal, tras haber estado casados por más de dos años y de haber estado juntos durante casi siete años.

“Esta decisión fue mutua y amorosamente realizada a fines del año pasado. Somos dos mejores amigos que hemos decidido separarnos como pareja, pero esperamos continuar nuestra querida amistad”, decía el texto.

Theroux agregó que una de las partes más difíciles de la separación tuvo que ver con la manera en que los medios han hablado sobre el hecho, y sobre cómo poder abordar la versión de cada uno de manera pública.

“¿Cómo se combate el chisme y el rumor? Y ahora sólo se encuentra entre crack y esteroides. De alguna extraña forma, el simple hecho de navegar por la inevitable percepción de los otros es la parte más agotadora”, dijo.

Aniston también se sinceró respecto a la forma en la que la opinión pública ha abordado el tema de la separación en una charla con Molly McNearny, esposa de Jimmy Kimmel, en el número de septiembre de la revista InStyle.

“Es una locura. Las opiniones erróneas son: ‘Jen no puede mantener a un hombre’ y ‘Jen se niega a tener un bebé porque es egoísta y está comprometida con su carrera’. O que estoy triste y desconsolada”, comentó la actriz.

“Primero, con el debido respeto, no tengo el corazón roto. Y segundo, esas son suposiciones imprudentes. Nadie sabe lo que está pasando a puerta cerrada. Nadie considera lo sensible que podría ser para mi compañero y para mí”.

La actriz agregó que existe una presión sobre las mujeres para que sean madres, y que si no lo son, entonces terminan por ser consideradas como bienes dañados, dejando de lado su percepción y sentir respecto a la maternidad.

“Quizás mi propósito en este Planeta no es procrear. ¿Y si hay otras cosas que debería hacer?”, argumentó