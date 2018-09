Afianza Claudia Pavlovich buena relación con López Obrador

Quienes le apostaban a que a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich le fuera a ir mal por la diferencia de partidos entre la que la postuló y el que a partir de diciembre gobernará al país, se habrán dado cuenta de que no será así, primero porque se le ha reconocido por hacer bien su trabajo y segundo, por la institucionalidad que le caracteriza tal y como quedó demostrado durante la visita de Andrés Manuel López Obrador el pasado sábado.

Por cierto que la senadora Lilly Tellez se vio muy modosita y sonriente a un lado de la mandataria estatal, pese a que en cuanto foro encontró durante su campaña y tras asumir el cargo, dijo que no trabajaría de la mano de la gobernante sonorense.

Sin embargo, el presidente electo, no se anduvo por las ramas y el mensaje que dejó fue que hay que trabajar por el bien de la gente, dejando de lado cuestiones partidistas y personales, así que al buen entendedor pocas palabras.

Además, se le notó muy accesible con Pavlovich Arellano, quien como sabemos es una mujer que es clara en sus demandas y que convence porque generalmente lo que busca es el beneficio de la colectividad y a eso le entiende bien López Obrador.

Esperemos que con este encuentro, en el que se notó que existe una buena relación se acabarán las ganas de “amarrar navajas” y esperemos que todos se apliquen y se pongan a trabajar en beneficio de todos los que habitamos este estado, que lo que queremos son sumas y no restas.

Y hablando de sumar habrá que darle un tanto a favor al personal de la Coordinación de Infraestructura y Obras Públicas del Municipio, cuyo personal la tarde del sábado cubrió sendos hoyancos que había sobre la calle Monteverde, en la colonia Balderrama y San Benito.

Por cierto, esperemos que también se pongan las pilas los encargados de las luminarias porque la Monteverde desde la García Aburto hasta la Veracruz está a oscuras y es un riesgo para peatones, sobre todo porque en esas colonias habitan personas de la tercera edad… Ojalá que la alcaldesa Célida López tome cartas en el asunto.

En Hermosillo conviven “narcos” y gente decente

Recuerdo que hace años, unos compañeros periodistas de la Ciudad de México, señalaban que en Hermosillo el dinero “se notaba” que había vehículos de modelo reciente, calles en buen estado, y gente que abarrotaba los establecimientos comerciales, restaurantes y “antros” derrochando su dinero y no solo los fines de semana, sino a diario.

Es decir, comentaron “todos ganan bien, les va bien” y por ahí alguien terció que “había mucho narco” que eran los que circulaban en vehículos nuevos y residían en fraccionamientos de alta plusvalía que en los últimos años se construyen por todos lados, pero todo quedó en “chunga” o broma.

La cuestión es que los últimos acontecimientos ocurridos en Hermosillo, en lujosos fraccionamientos o en zonas de alta plusvalía, me hicieron recordar aquellos señalamientos de colegas, sobre todo porque este fin de semana acudí a un centro comercial al que para entrar tienes que pagar estacionamiento, lo que me parece un absurdo, pero lo hice.

En el lugar se exhiben unos dinosaurios mecanizados de grandes dimensiones y la sorpresa fue encontrarme filas de más de 200 personas, la cual siguió creciendo mientras averiguaba el costo de entrada que por adulto era de 120 pesos y por niño 80 pesos, es decir que una familia de dos padres y dos niños tenía que desembolsar 415 pesos de entrada y estacionamiento.

Además, habrá que sumarle los refrescos y botanas que se venden mientras se hace fila, que como le digo era bastante nutrida, por lo que una familia de solo cuatro miembros, termina gastando en un espectáculo 500 pesos o más.

Pero entre los que estábamos esperando había gente “bien” y otra que no parecía tanto, todos en espera de ingresar y al menos en mi caso, deseando que no hubiera algún “pez gordo” del narco por ahí y se le ocurriera a algún sicario darse la vuelta a saldar cuentas. Por surte no fue así…