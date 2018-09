Hermosillo, de ser considerada la ciudad más limpia del país, ahora será la más sucia

De ser considerada una de las ciudades más limpias del país, Hermosillo pasará a ser la más cochina del mundo, al implementarse el sistema de recolección de basura una vez a la semana. Hasta el pasado 15 de septiembre los vehículos recolectores de desperdicio pasaban dos veces a la semana por todos los barrios y colonias. Ahora solo lo están haciendo una sola vez, luego de las órdenes giradas por la nueva presidente municipal, Célida López Cárdenas.

Esto es lo que le ha traído la democracia a la capital de Sonora con el cambio de poderes, que pasó de una administración del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a una del Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena). Además, se iniciaron los tandeos de agua y casi no sale nada de agua de las tuberías por las noches. Los hermosillenses buscaban un cambio, pero no de reversa, sino que empujara para adelante. Ojalá las autoridades tomen medidas más efectivas.

Negar los servicios públicos de limpieza, agua potable, drenaje y otros, no es la solución en una ciudad en pleno desarrollo como lo es Hermosillo, ni en otras partes del país. La presidenta municipal debe de tener buenos asesores que le digan que esa no es la solución; el mismo Norberto Barraza Almazán, director de Servicios Públicos Municipales, sabe que esto no está bien, porque él ya ocupó el mismo cargo público en la administración de Jorge Valencia Juillert.

Esta es la segunda semana del nuevo sistema de recolección de basura, por lo que los desperdicios ya molestan en los domicilios particulares y en las empresas; en los botes de la basura de las plazas públicas, incluyendo la Zaragoza, que se ubica frente a los palacios de gobierno, municipal y estatal. También en el bulevar Miguel y Hidalgo, solo por citar dos lugares que se ubican en el Centro Cívico de la ciudad…Barraza Almazán hasta aquí llegará su buena fama del pasado.

Por otra parte, los parques y jardines se encuentran abandonados, con la maleza crecida, al igual que en bulevares, que son el orgullo de nuestra ciudad capital…A la nueva alcaldesa le hace falta salir a recorrer la ciudad, sirve que la conozca, pero a la vez se dará cuenta de cómo se encuentra. Los bulevares se encuentran con la maleza muy crecida, incluyendo los de la colonia Pitica. Es más, el bulevar Miguel Hidalgo el zacate mide más de medio metro…La pura verdad.

¿Que no hay carros recolectores de basura?: Los que existen son los mismos que estaban prestando un buen servicio dos días a la semana. ¿Qué estaban pagando mucho dinero en horas extras? Para eso son los impuestos que uno paga. Al dejar de prestar el servicio de recolección de basura y otros, ¿bajará el cobro del Impuesto Predial? Los servicios no se pueden dejar de prestar nada porque se les hinchan…los pies, para eso la ciudadanía pagan impuestos de todo tipo.

Trabajo coordinado con López Obrador traerá beneficios a sonorenses: Claudia Pavlovich

Con la certeza de que habrá un trabajo coordinado y en equipo con el próximo Gobierno Federal, para garantizar acciones de beneficio para los sonorenses, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano consideró que el estado tendrá un buen aliado en el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Tras la visita del Presidente Electo, la Gobernadora sostuvo que el resultado de la misma es de gran relevancia para los sonorenses, pues se refrendó la voluntad de ambos gobiernos de trabajar en unidad, de manera armoniosa y atendiendo acciones y programas que resuelvan las necesidades de los ciudadanos.

La mandataria sonorense dijo que ya ha habido reuniones de trabajo con futuros funcionarios federales, entre ellos quienes serán titulares de Hacienda, Sagarpa, Gobernación, el Jefe de Oficina de Presidencia, y equipo de transición de educación, por lo que hay avances en una agenda que seguramente se traducirá en hechos concretos para Sonora.

“La visita del Presidente Electo a Sonora ha sido de gran relevancia para los sonorenses, hemos acordado proyectos detonadores importantes, hay un claro compromiso con Sonora y la voluntad de ambos de ver hacia delante, de trabajar con respeto, en unidad como buenos aliados a favor de las y los ciudadanos”, añadió la Gobernadora de Sonora.

Celebró el compromiso hecho por López Obrador de atender una exigencia de los sonorenses que es la conclusión de la carretera de Cuatro Carriles, en caso de que ésta no quede lista para noviembre, como lo prometió el actual Gobierno federal.

Además, bajar el IVA e ISR y subir al doble el salario mínimo en la frontera, dar trato preferencial en la tarifa de energía eléctrica a Sonora por ser una zona de calorones, y apoyos educativos y de empleo para jóvenes, entre otros.

“Disminuir aún más la tarifa de la luz y que ésta tarifa sea permanente para los 72 municipios, así como reducir las tarifas en las casetas de cobro de la carretera de Cuatro Carriles, aunado a que ésta sea concluida lo más pronto posible, son algunas de los planteamientos”, apuntó la Mandataria sonorense.

Pavlovich Arellano reiteró que existen grandes coincidencias con el Presidente Electo, por lo que los sonorenses pueden estar seguros de que habrá trabajo en equipo, que se reflejará en acciones contundentes en su beneficio…Recuerden: En Política no hay amigos, solo compromisos.

