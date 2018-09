Atienden Gobernadora a damnificados por lluvias

Para atender a familias afectadas por las recientes lluvias en el sur del estado, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), recorrieron las comunidades de El Paso, Basiroa y Tapizuelas, municipio de Álamos.

La mandataria estatal y el titular de la Sedena visitaron y apoyaron a las familias afectadas y se sumaron a la distribución de despensas y agua embotellada, en acciones donde participó también el General Gabriel García Rincón, comandante de la Segunda Región Militar, y el General Norberto Cortés Rodríguez, comandante de la IV Zona Militar; así como Miguel Ernesto Pompa Corella y Enrique Clausen, secretarios de Gobierno y de Salud, respectivamente.

Recorrieron las zonas más dañadas donde dialogaron con miembros de familias afectadas para conocer y definir las acciones prioritarias a realizar en su apoyo.

“Quisiera reconocer primeramente todo el apoyo del Ejército, del General Cienfuegos que estuvo aquí con nosotros en las comunidades, del General García, Jefe de la División y del General Cortés, el Ejército siempre nos ha apoyado en estos momentos tan complicados, gracias a ellos hemos podido trasladar, en este momento que están incomunicadas estas comunidades, pues las despensas, el agua, gracias a ellos también pudimos evacuar a las familias que estaban en peligro”, afirmó la gobernadora Pavlovich.

En encuentro con los ciudadanos, la gobernadora Pavlovich les manifestó su solidaridad ante las afectaciones ocasionadas por las condiciones climatológicas, y les reiteró que no están solos, al dársele puntual seguimiento y atención a todas sus necesidades antes, durante y después de las lluvias.

La mandataria estatal recibió, además, cada una de las peticiones hechas por los pobladores del lugar y atendió a Ramiro García, quien presentaba una lesión en su pierna derecha.

Resaltó que con la declaratoria de emergencia emitida por la Secretaría de Gobernación, después de la presencia de lluvia severa e inundaciones pluviales los días 18, 19 y 20 de septiembre, podrán acceder a partir de mañana o a más tardar del lunes, a los recursos del Fondem, que se suman con las acciones de fumigación y vacunación realizadas por la Secretaría de Salud para atender las necesidades básicas de la población en estas comunidades.

“Están fumigando, están vacunado, ya se vacunaron a 30 personas contra el tétano, y a 30 personas contra hepatitis C, están por llegar las vacunas de hepatitis C, que es la que no había, porque no podemos- dejar- que se den las condiciones insalubres, y por lo tanto también hay que hacer llegar agua para que la gente se pueda bañar, pero también tinacos porque no tienen ni siquiera dónde guardarla, esas son las comunidades sin duda más afectadas de todo el estado”, aseguró.

La gobernadora Pavlovich llamó a la población a seguir manteniendo precaución, ya que en próximos días se prevén más lluvias para Sonora, por lo que incitó a los padres de familia a cuidar todo el tiempo a sus hijos y no dejar solos a los adultos mayores, además de resguardarse en zonas seguras.

Con las acciones efectuadas en coordinación entre los tres niveles de gobierno, se han entregado más de cuatro mil 500 despensas; siete mil 309 litros de agua y 165 colchonetas, beneficiando a más de dos mil 800 familias sonorenses.

La mandataria estatal aseveró que los trabajos en atención a la población más vulnerable continuarán en todos los municipios que resultaron afectados por las últimas lluvias, teniendo los ciudadanos siempre el respaldo de las autoridades estatales, federales y municipales.