Interesa a López Obrador asunto sobre los tráileres de doble remolque en carreteras

Andrés Manuel López Obrador se mostró interesado sobre el asunto de los tráileres de doble remolque en carreteras del país, afirmó Héctor Gandini, ex director general de Medios Impresos de la Subsecretaría de Normatividad de la Secretaría de Gobernación.

En este sentido, comentó que el tema sobre la prohibición de la circulación de ese tipo de unidades sobre las carreteras será revisado por el próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por legisladores.

Gandini, quien en 2016 perdió a uno de sus tres hijos en un accidente en el que un tráiler de doble remolque embistió el automóvil en que viajaba junto con otros cuatro jóvenes, se encontró con López Obrador durante un vuelo comercial y ambos sostuvieron por unos minutos una conversación en la que le expuso la lucha que ha emprendido contra la circulación de los tráileres.

“Le dije ‘No vengo a hacer un drama’, y le conté sobre el accidente de mi hijo, que mucha gente ya lo sabe”, relató en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula.

Sostuvo que López Obrador tiene “clarísimo” el problema que representan los tráilers de doble remolque.

“Le conté lo que hemos avanzado, le comenté que había hablado con Olga Sánchez Cordero, y a Javier Jiménez Espriú, el próximo secretario de Comunicaciones, y le dije que platiqué con Julio Scherer también, y que todos se han mostrado a favor de la prohibición”, dijo.

“Andrés Manuel me escuchó con gran atención, y me dijo: Sé perfectamente de lo que hablas, y (los tráiles de doble remolque) son un peligro. Diles a las personas que me dices, que ya hablaste conmino; tenemos que avanzar en el tema”, indicó Gandini quien considera que el legislar para prohibir el tránsito de dichos vehículos, no es un asunto de colores o partidos, sino de conciencia social.

