Que aplican una “poda” ya de salida…Y la que sí que está de no creerse, es una de las última acciones que hicieran los del anterior Ayuntamiento priísta y que vaya que cayera en la aberración y deforestación, como es el permitir retirar ¡¡50 árboles!! que ya habían sido plantados por la organización Red Ambiental de Hermosillo, en el camellón del Bulevar Quiroga. De ese pelo.

Toda vez que el anterior director de Servicios Públicos Municipales, Luis Fernando Pérez Pumarino, salió con el cuento o más bien insensato argumento, de que quitaron eso arbolerío, dizque porque realizarían un proyecto de infraestructura verde en esa zona, colindante con el bulevar Camino del Seri, cuando lo cierto es que ya ni tiempo tenían para eso, lo que hizo que surgieran todo tipo de especulaciones. ¡Ñácas!

Es por eso que la condena de las mayorías no se hiciera esperar, por la destrucción unilateral de ese medio centenar de plantas, con lo que atentaran contra el medio ambiente, cuando la intención de los integrantes de esa agrupación representada por Luis Ortiz, era la de sólo “abonarle” de una manera desinteresada a la reforestación de ese sector de está Ciudad del Sol, pero así se toparon con esa “podadora”. ¡Tómala!

Aunque ya después “salió el peine” o mejor dicho “el cepillo”, de que al parecer una empresa privada es la había adoptado ese tramo de la citada vialidad, ubicada al Poniente de esta Capital, y muy seguramente que no por “amor al arte”, como para que llegaran al grado de desplantar el mencionado planterío, y sin haberlos tomado en cuenta, echando por tierra el esfuerzo que habían hecho. De ese vuelo.

En lo que es una criticada medida que resultara por demás incongruente, si se toma en cuenta que hasta en el Congreso del Estado acaban de legislara para “revivir” o reactivas la mal afamada verificación vehicular, por los altos grados de contaminación que hay, pero lo que son Pérez Pumarino y compañía llegaron al grado de incurrir en ese por algo tildado de ser un mini ecocidio. Ni más ni menos.

Al nadie creerse eso de que querían reforestar esa área con los lineamientos del programa Adopta un Bulevar, con una serie de especificaciones, cuando la cruda realidad es que fuera una estrategia que nomás no “prendiera” o “brotara”, como inicialmente la proyectaran, de ahí el porque criticaran que avalaran arrancar esos arbolitos que ya habían “sembrado”, total que ya iban de salida. ¿Qué no?

Exhibe “suicidio” falta de prevención…Al margen de que el secretario de Seguridad Estatal, Adolfo García Morales, destapara que se investiga la posibilidad de que la jovencita de 14 años, de nombre Karen, que presuntamente se suicidara en la colonia Los Arroyos, pudiera haber sido asesinada, ciertamente que es un caso que exhibe que muy poco se ha hecho para prevenir esos sucesos. ¡Glup!

Pues si bien se ha puesto manifiesto que la víctima tenía tendencias suicidas, como lo comprueba el que en su momento hasta de la escuela en la que estudiaba llamaran a sus padres para alertarlos de ese riesgo, pero finalmente se demostró que no le dieron la atención preventiva adecuada, de ahí que terminara acabando con su existencia, al supuestamente colgarse en el interior de una casa abandonada. ¡Ups!

No obstante y que la Fiscalía Genera de Justicia del Estado (FGJE), de la que es titular Rodolfo Montes de Oca Mena, ya indaga ese hecho que consternara a los hermosillenses y sonorenses en general, por las dudas que surgieran en torno a la muerte de la menor, por como previo a su deceso se le viera a través del Facebook con otras jovencitas, según esto consumiendo drogas y jugando con un cuchillo. ¡Pácatelas!

A pesar de que lo que pone en entredicho a todo mundo, pero sobre todo a las instancias gubernamentales que tienen que ver con las políticas preventivas para hacerle frente a la grave problemática de los suicidios, a pesar de que Sonora está colocado por encima de la media nacional, es que la malograda adolescente advirtiera de su muerte a través de las redes sociales y ni así nadie lo evitara. ¿Cómo la ven?

Aún y cuando en el 2017 la Entidad ocupara el cuarto lugar en ese rubro en el País, y en el 2016 hubiera 218 muertes por ese motivo, lo que denota que no han actuado como las fatídicas circunstancias lo demandan.

Que no era una pantera sino unos perros…Vaya que el que casi casi terminó como el fantasioso caso del “Chupacabras”, el animal monstruoso que nunca nadie viera, es el del escándalo que se armara con lo de la famosa pantera que presuntamente observaran rondar por fraccionamientos del Poniente de Hermosillo, luego de que la Profepa ahora saliera con que eran dos perros negros. ¡Ajá!

Con ese cuento es con el que finalmente se están justificando los de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de la que todavía es delegado o desligado Jorge Carlos Flores Monge, después de esa búsqueda que iniciaran el pasado lunes 27 de agosto del presente año, después de que un día antes y por medio de videos exhibidos a través de las en redes sociales, denunciaran ese dizque avistamiento.

Si se analiza que a casi un mes de que reportaran haber visto esa supuesta fiera, los inspectores de esa dependencia están manejando que después de los rastreos que llevaran a cabo, supuestamente no encontraron indicios de la misma, como tampoco localizaron huellas ni rastro de animales muertos, que pudieran ser consecuencia de su presencia y posibles ataques en esos apartados sectores. ¿Será?

Ya que los subordinados de Flores Monge basaron su informe de no existencia, en un supuesto “pitazo” que les diera una mujer al siguiente día, quien aseguraba haber descubierto a ese felino debajo de un puente, pero que al acudir al punto denunciado detectaron a dos perros negros, con lo cual dieron por hecho que de eso se trataba, lo que no deja de tener sus asegunes. ¿Qué no?

No obstante y que lo que también se presta a pensar hasta lo que no, es que hubieran dejado pasar tanto tiempo para informar que no había nada al respecto o de esa presunta panterota que muchos aseguraron haber semblanteado y que en las grabaciones todo parecía, menos un can, por la forma y su caminar, eso si se parte del temor que ese suceso causara y que era como para que luego luego lo hubieran aclarado.

Van en contra de la trata de personas…En la que aplica la clásica expresión del ¡más vale más tarde que nunca!, es en la medida preventiva promovida por el Instituto Sonorense de la Mujer (ISM), cuya directora es Blanca Saldaña, como es la de evitar la trata de personas, y más en las jóvenes, para que no sean “enganchadas” o engañadas por explotadores sexuales o los llamado “lenone$”. ¡Zaz!

Eso como resultado del programa implementado y que han denominado Protocolo Contra el Acoso Sexual en escuelas de Educación Media y Superior, con el que están alertando a las adolescentes y féminas en general, a no dejarse llevar por las ofertas de trabajo foráneas o en otros países que se ofrecen a través de las redes sociales del Internet, por generalmente ser un señuelo para ser explotadas. ¡Palos!

Casi por nada del ¡S.O.S! que lanzara Saldaña López, por tenerse detectado que esa es la táctica o modus operandi que utilizan las mafias o redes dedicadas a esa actividad delincuencial, de ahí que mediante esa modalidad están previniendo a ese sector de la población, con la finalidad de que chequen muy bien con que tipo de personas establecen contacto, para que “no vayan a dar su mal paso”. ¡Vóitelas!

Y es que si bien desde diciembre habían puesto en práctica ese esquema de prevención contra ese delito, al hacer un frente interinstitucional, conformado por otras autoridades, pero hasta ahora no se conocía como tal, y es que incluso contempla las acciones que deben operarse, desde la localización de la víctima, hasta el rescate, resguardo y traslado a su lugar de origen para ponerla a salvo. De ese tamaño.

Más menos así están contrarrestando esa creciente delincuencia cibernética, porque antes a lo más que se llegaba, es a contratar a teiboleras o “masajistas” con anuncios engañosos, a la hora de ofrecer unos sueldazos fuera de lo normal. A ese punto la manipulación.

