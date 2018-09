Premia El Tri a reclusos

En honor a sus 50 años de trayectoria musical, Alex Lora premió a los ganadores de “Medio Siglo Rocanroleando con Alex Lora”.

Más de 20 pinturas y 50 guitarras conmemorativas, donadas por Chela Lora y diseñadas por los reos, se produjeron como parte del concurso.

“Gracias a toda la raza que participó en el concurso, va más allá de mi persona, y me siento contento de haber sido el motivo de estos grandes artistas.

“Para eso es el arte para sentirse libres, para nosotros es un privilegio y un honor haberles podido dar durante el momento de hacer su obra la sensación de libertad, como cuando nosotros rocanroleamos, nos hace sentir felices, ¡Que viva el rock and roll!”, expresó Álex.

Chela Lora señaló que el evento, realizado también en sus 45 años, tiene el objetivo de incluir y dar a conocer el talento de las personas que se encuentran en los reclusorios.

“Es importante incluir a toda la banda que participe y festeje con nosotros 50 años de entrega a la banda. No podíamos excluir a la banda privada de su libertad, es importante tomarlos en cuenta”, dijo Chela.

Javier Vidal, director ejecutivo de prevención penitenciaria; María Cortina, coordinadora de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Cultura y el profesor de pintura Ángel Vallarta, acompañaron al artista a la celebración.

Las obras serán exhibidas durante un mes en la estación del Metro Chabacano.