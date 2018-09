Liberan a líder traficante de totoaba

Un juez federal de Almoloya de Juárez liberó al presunto capo del narcotráfico en la zona del Mar de Cortés, Óscar Parra Aispuro, alias “El Parra”, así como a dos escoltas que habían sido detenidos el 13 de septiembre en San Felipe, Baja California, en posesión de armas largas y metanfetaminas.

Parra es señalado por su presunta relación con el asesinato de un soldado el 31 de diciembre de 2017, por controlar parte del trasiego de droga entre Sinaloa y Baja California, y por traficar totoaba, una especie marina en peligro de extinción.

El juez de Control, cuyo nombre no fue publicado por el Consejo de la Judicatura Federal, resolvió que los acusados no fueron detenidos en los términos que difundió la Policía Estatal, según la cual “El Parra” y sus hombres fueron aprehendidos durante un recorrido de vigilancia en la carretera San Felipe-Mexicali, sino que en realidad fueron sacados de sus casas tres horas antes.

En la versión oficial, los sospechosos estaban estacionados en el acotamiento y al inspeccionar sus vehículos, tenían con ellos cuatro armas largas, tres cortas, 53 gramos de metanfetaminas, cargadores, cartuchos, un chaleco antibalas y radios de comunicación.

“Se evidenció que las personas no fueron detenidas en los términos que relató la Policía Estatal, ya que aparentemente tres horas antes habrían sido sustraídas violentamente de su domicilio, esto, porque se demostró que el inmueble tendría daños en las puertas y accesos, así como huellas de botas tipo militar en diversas partes de la casa”, explicó el Juez durante la audiencia celebrada este jueves por la tarde.

“Además de ello, cinco testigos declararon lo acontecido, los cuales habrían narrado que un grupo armado entró a la casa, rompiendo puertas y golpeando a los detenidos, donde incluso se encontraba la esposa de uno de ellos y un bebé; para después sacar a las tres personas del predio junto con los dos carros que después reportaron tendrían armas”, agregó.

Otros elementos fueron una llamada al número de emergencia 911 al momento de la sustracción de los sospechosos, videos de cámaras viales que muestran un convoy policiaco escoltando los vehículos de “El Parra” tres horas antes de la supuesta detención, y videos de cuatro tiendas en los que aparece la esposa de uno de los detenidos, pidiendo ayuda al momento del operativo que en realidad ocurrió.

Cabe mencionar que la PGR solo había acusado a “El Parra” por la posesión de armas, cargadores y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, así como de la metanfetamina, pero no por los demás ilícitos con los que ha sido vinculado.

Además de “El Parra”, se dictó auto de no vinculación a proceso y se levantó la prisión preventiva en el Cefereso del Altiplano a Edgar Alejandro Bastidas González y Carlos Eduardo Bastidas Moreno.