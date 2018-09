“La lucha mexicana es más divertida que la estadounidense”: La Parka

De acuerdo con La Parka, uno de los gladiadores más reconocidos del pancracio nacional, la lucha libre mexicana es mucho más divertida y colorida que la desarrollada en los Estados Unidos.

“La lucha mexicana es más divertida, la lucha mexicana es más alegre, tiene más color. La lucha americana es más solemne, seria, y todo eso, en México no, en México una de las cosas más importantes es su público, si tú lucharas en una arena, solo, sin gente, no podrías porque el 50 por ciento de la lucha depende de los luchadores y el otro 50 es la gente. Allá en Estados Unidos gritan cositas así, pero no es igual”.

LA PARKA

Respecto a la posibilidad de que luche de manera permanente en los encordados de la Unión Americana, La Parka afirmó que por el momento que vive con su familia actualmente, sería difícil que acepte estar una larga temporada en aquellas latitudes.

“Me gustaría ir a trabajar (a Estados Unidos), pero no por temporadas largas. A mí me encanta luchar mucho en México, soy súper mandilón, me encanta estar con mis hijos. Creo que ahorita agarrar una temporada de 2-3 meses, para mí es muy pesado, no por la lucha en sí, sino por estar lejos de mi familia es muy pesado”, dijo el ídolo luego de un evento de la compañía Impact Wrestling, donde peleó contra Eli Drake.

Fuente: SDP noticias