Exoneran a Pabón tras supuesta mordida a Pereira y podrá jugar Clásico Regio

Luego de que Jair Pereira ofreciera su testimonio sobre la supuesta mordida que Dorlan Pabón le lanzó durante las acciones del encuentro entre Chivas y Rayados, el ariete colombiano podrá jugar el Clásico Regio.

Y es que, según un comunicado de la Federación Mexicana de Futbol, el defensor del Rebaño afirmó que jamás recibió el ataque del ariete de La Pandilla, por lo tanto este último fue exonerado de todo castigo.

“No existe motivo para sancionar al jugador del Club Monterrey, ya que no obstante las imágenes captadas en el video, de acuerdo al testimonio del supuesto afectado, Jair Pereira, no recibió ninguna mordida de Dorlan Pabón, mientras que los árbitros de dicho encuentro dijeron no haberse percatado de la jugada o momento en cuestión”, escribió la Federación.

De modo que Pabón, uno de los estelares en la ofensiva de Monterrey, estará en la cancha si así lo dispone su técnico Diego Alonso cuando se dé una batalla más entre este par de conjuntos norteños en El Volcán.

Fuente: SDP noticias