Realizan plantón concesionarios de camiones urbanos frente a Palacio de Gobierno

Concesionarios del transporte urbano de camiones realizaron un plantón frente a Palacio de Gobierno, con el fin de presionar al Gobierno del Estado, y de esta forma autorice un incremento a las tarifas por pasaje, que pasaría de nueve a 12 pesos. la protesta la realizaron mientras la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, se encontraba en los municipios del sur de la entidad atendiendo la problemática de la región con motivo de las pasadas lluvias.

La mandataria ha sido muy clara al señalar “que no a un alza en las tarifas”, porque afectaría a la ciudadanía, principalmente a las familias de más escasos recursos económicos. La tarifa solicitada acabaría con el salario mínimo de los trabajadores, porque se le irían 48 de un total de 68 pesos. Los transportistas han recibido más de 600 millones de pesos de subsidio para que presten un buen servicio a la población en general y este no se ha visto desde el pasado incremento.

El director del transporte en el estado, Carlos Morales Buelna, rechazó la solicitud de los concesionarios y señaló, que la petición la pondrá a disposición de la Unión de Usuarios de Hermosillo y de los ciudadanos del transporte, para que estos expongan su punto de vista. Los transportistas ya no piden los 15 pesos de incremento, sino que se aplique la “tarifa técnica” que es de 11:96 pesos, prácticamente 12 pesos…El problema continuará en los próximos meses.

El problema del transporte públicos de camiones (antes ruleteros) existen desde que estos empezaron a operar, cuando cobraban un peso por pasaje. Por eso mucha gente todavía les dice peseros. De hecho, era mucho dinero un peso, porque los camiones cobraban 25 centavos, que después se manifestaron y les subieron a 50 centavos el pasaje. Los peseros eran automóviles de cinco pasajeros, luego vinieron las Combis, después las Econoline; luego los camioncitos de 30 pasajeros hasta que llegaron a camiones…Y, por supuesto, los camiones subieron el precio.

Ojalá el Gobierno del Estado ya tenga lista “la lista” de las primeras concesiones que cancelará para que vengan otros concesionarios a trabajarlas, o, que la propia administración estatal se haga cargo de prestar el servicio. Los concesionarios dicen que no es negocio, pues que las dejen. “Negocio que no es negocio hay que dejarlo”. Son muchos los millones de pesos los que manejan los concesionarios y, al parecer, no tienen llena…Lo que pasa que quieren más subsidio.

El problema, entre concesionarios y Gobierno del Estado, tenga usted la seguridad que seguirá de perdida hasta fin de año, porque estos últimos meses son los mejores para los camioneros. No pasará nada, porque llevan toda la vida incumpliendo los acuerdos firmados cada aumento de tarifas y continúan igual…El calor ya está pasando y ellos siguen sin encender el aire acondicionado en los camiones urbanos…Así han pasado los años y no pasa nada, por eso hacen lo que quieren.

Por eso, ahora más que nunca, hace falta que la Gobernadora Pavlovich Arellano, se faje bien las faldas y no permita, por ningún motivo, un alza en el pasaje de los camiones urbanos. El pueblo se lo agradecerá y la economía de las familias más pobres no lesionarán tanto su economía, porque ya no se siente tanto los incrementos, sino lo rápido que se elevan los precios de los productos y servicios…Los concesionarios solo ven por ellos, pero no por los usuarios, que de ellos dependen.

Visita Gobernadora Claudia Pavlovich municipios del Sur del Estado afectados por las lluvias

La Secretaría de Gobernación aprobó la declaratoria de emergencia para 11 municipios de la entidad que resultaron afectados por las recientes lluvias, con lo que llegarán recursos del Fonden, reveló la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al realizar un recorrido por zonas afectadas de Álamos.

En esta declaratoria se cuantifica una población afectada de 169 mil 700 personas en los municipios de Álamos, Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Quiriego, y San Ignacio Río Muerto.

“Nos tienen que mandar por lo pronto láminas de cartón, colchonetas, equipos de limpieza, despensas que es muy importante, ahorita ya traemos para llevar a las comunidades, necesitamos evacuar a los que no han sido evacuados todavía, todavía están las zonas sumamente inundadas”, indicó.

En compañía del secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa, elementos del ejército, y personal de Protección Civil, la Gobernadora se trasladó este viernes al municipio de Álamos para recorrer las zonas dañadas y tener conocimiento de primera mano de las acciones que los tres niveles de Gobierno están realizando de forma coordinada para atender a la población que resultó más afectada.

En encuentro con los ciudadanos, la Gobernadora les manifestó su solidaridad ante las afectaciones ocasionadas por las condiciones climatológicas, y les reiteró que no están solos, al dársele puntual seguimiento y atención a todas sus necesidades antes, durante y después de las lluvias.

La declaratoria emitida por la Secretaría de Gobernación se dio después de la presencia de lluvia severa e inundaciones pluviales los días 18, 19 y 20 de septiembre principalmente en municipios del centro y sur de la entidad.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy