Definirán en breve al DT para el Tri

Yon de Luisa, presidente de la Femexfut, aseguró este viernes en medio del primer congreso de psicología aplicada al futbol que organizó el Atlas, que en los próximos días se conocerá al nuevo técnico de la Selección Mexicana.

El directivo manifestó que la elección se dará entre 24 opciones que tenían en la carpeta.

Una fuente aseguró que las opciones más latentes, es que se pueda quedar Ricardo Ferretti o que venga un timonel del extranjero.

“Estamos en momento de tomar decisiones, seguramente en los próximos días (decidiremos)”, dijo De Luisa.

El mandamás de la Femexfut agradeció el apoyo que ha mostrado Cemex respeto a Ferretti, técnico a quien no descartó en su totalidad, pues dijo que las pláticas aún se mantienen.

“Desde el día uno hay un agradecimiento de los diferentes contactos que ha tenido el señor Guillermo Cantú con el señor (Miguel Ángel) Garza, a mí me ha tocado tenerlos con personal de Cemex.

“Estamos muy agradecidos con su apoyo, si hay algo que caracteriza a este grupo es el profundo agradecimiento, no nada más va Tigres, si no a los 18 clubes”, afirmó.

De Luisa recordó que no han tenido prisa para elegir al nuevo estratega, debido a que lo quieren hacer a conciencia, pues en él recaerá el proceso de cara al Mundial de Qatar 2022.

“Ha sido un proceso de mucho trabajo, de una profunda tranquilidad, al día de hoy han habido más de 15 entrevistas presenciales y nueve telefónicas. Guillermo Cantú y Dennis te Kloese han hecho un gran trabajo, y hoy nos pone en una situación de poder elegir a un gran técnico, que nos lleve a buen puerto”, acotó.