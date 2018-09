Construirá Federación tres universidades

El Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, inició en San Luis Río Colorado, su gira de agradecimiento con los sonorenses que lo apoyaron con el voto en la elección del pasado 1 de julio.

En un evento multitudinario en el Bosque de la Ciudad, López Obrador informó sobre el avance de sus propuestas de campaña en materia de programas de apoyo a grupos sociales y sectores productivos.

Acompañado por los senadores Lilly Téllez y Alfonso Durazo, el senador suplente Arturo Bours, el alcalde anfitrión Santos González, así como por diputados locales y federales de Morena, el próximo mandatario federal detalló el monto de recursos y la población que será beneficiada con los programas sociales que entrarán en funcionamiento el próximo 1 de diciembre.

Respecto al programa de jóvenes que serán integrados como aprendices en el sector empresarial, informó que se beneficiará a 4 mil 472 estudiantes de familias de escasos recursos con una inversión de mil 948 millones de pesos, y anunció la construcción de tres universidades públicas en Etchojoa, Agua Prieta y Plutarco Elías Calles.

Asimismo, dijo que 109 mil alumnos de educación media superior recibirán una beca de 800 pesos mensuales, que ascenderá a un monto presupuestal de mil 47 millones de pesos.

López Obrador reiteró que continuará en operación el programa Prospera para 85 mil familias del estado, a las que se les entregará un total de 582 millones de pesos de manera directa y sin intermediarios.

Con relación al programa para discapacitados, 24 mil 496 personas recibirán una pensión de mil 274 pesos.

Al referirse al campo, el Presidente Electo mencionó que a los productores agrícolas se les comprará su siembra en los almacenes de Diconsa, con los siguientes precios de garantía: 5 mil 610 pesos por tonelada de maíz, 14 mil 500 pesos por tonelada de frijol y 5 mil 790 de trigo. Asimismo se otorgarán 142 millones de pesos en créditos a 16 mil pequeños productores rurales.

Rechaza nepotismo

En su gira por Nogales, López Obrador en entrevista, se manifestó en contra del nepotismo en los gobiernos locales.

“No queremos nepotismo. Nada de llenar de familiares a los gobiernos municipales y los gobiernos estatales. No es el gobierno de la familia, no es el DIF. No es que ya llegaron y que mi primo y mi cuñado y mi tía y mi abuelo van a estar ocupando cargos en el ayuntamiento. Eso lo reprobamos. No luchamos para eso”.

Sobre el tema, el senador Alfonso Durazo afirmó que no pueden olvidar quienes fueron electos por Morena que hay un mandato de cambio verdadero que cumplir, “ello incluye no contratar a familiares en instancias públicas directamente a nuestro cargo”.

En otros asuntos, López Obrador anunció que visitará Sonora como Presidente constitucional, por lo menos cada seis meses para dialogar los ciudadanos y vigilar el correcto funcionamiento de los programas del gobierno federal.

Finalmente, el Presidente Electo informó que se reunirá este sábado con la gobernadora Claudia Pavlovich antes de culminar su gira con actos públicos en Guaymas y Ciudad Obregón.