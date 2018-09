Arremete Ha*Ash contra el Grammy

La desilusión por no haber sido nominadas al Grammy Latino llevó a las integrantes de Ha*Ash a publicar un mensaje para expresar su descontento.

Luego de haberse dado a conocer a los nominados a este premio, las hermanas Ashley y Hanna publicaron en redes sociales su malestar por no haber sido tomadas en cuenta, otra vez, para estos galardones que premian lo mejor de la música latina.

“Tal vez a las personas que deciden los Grammys no les guste lo que hacemos, pero nuestra música no es para ellos, sino para los fans, para la gente que va a nuestros shows, que ahorra y compra un boleto para vernos”, se lee en el mensaje.

En el escrito, las cantantes cuentan que desde sus inicios trabajaron arduamente para ser tomadas en cuenta, pero ni así han sido consideradas.

“Año tras año, después de estar desilusionadas nos despertábamos con la ilusión de que con el siguiente disco sí pasaría. Hoy, después de saber que otra vez no pasó, nos dimos cuenta de que no se puede tener todo y lo que sí tenemos es lo que verdaderamente nos hace felices”.

En el mensaje, las chicas agradecieron todo el apoyo de sus fans.

Este viernes, la cantante Lucero expresó su solidaridad con las jóvenes y externó la misma opinión con respecto a los premios.

“Queridas @haashoficial estoy totalmente de acuerdo con ustedes! Quien manda es el público y el cariño de tanto tiempo. Por curioso que pueda sonar, yo llevo casi 39 años pensando lo mismo con respecto a las nominaciones y entregando mi corazón a la gente!”.

Ana Gabriel y Julio Preciado enviaron, vía redes sociales, su apoyo a las cantantes.