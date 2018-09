“Amigo, date cuenta”: Hasta La Rosa de Guadalupe lanzó un capítulo inspirado en Mauricio Clark

Tarde pero seguro. Hasta la Rosa de Guadalupe se manifestó en contra de las polémicas declaraciones del ex conductor de Televisa, Mauricio Clark, quien desató una ola de indignación tras asegurar que su homosexualidad había quedado en el pasado y que esta orientación sexual no es más que una moda.

Con un capítulo inspirado en sus opiniones, el programa que durante muchos fue cuestionado por conservador, mostró la historia de un adolescente gay al que sus padres intentan cambiar porque escucharon el caso de una figura pública que dejó atrás su identidad de género gracias a la religión.

“Él se curó, y eso quiere decir que hay esperanza de que tú también te cures”.

UN FRAGMENTO DEL CAPÍTULO.

Sin embargo, el protagonista visita a un psicólogo que lo ayuda a conocerse y aceptarse como es. Entonces se enfrente a sus padres y les aclara que no está enfermo, que no tiene nada de malo ser gay y que no está dispuesto a volver a ir en contra de sí mismo. “Quiero ser feliz así como soy”, dice.

Fuente: SDP noticias