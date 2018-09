Acusan de homicidio a 15 ex policías

Quince ex policías estatales de Veracruz fueron acusados de homicidio doloso calificado y de privar de su libertad a cuatro jóvenes y una menor de edad, en Tierra Blanca, y después entregarlos a integrantes del crimen organizado.

Los hechos se registraron en 2016 y, de acuerdo con las investigaciones, los cinco jóvenes desaparecidos en el Municipio de Tierra Blanca habrían sido detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

Los jóvenes fueron levantados y trasladados por los agentes estatales al rancho “El Limón”, en Tlalixcoyan, donde fueron entregados a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con la declaración del ex policía, Rubén Pérez Andrade.

Dentro del rancho, fueron amarrados y llevados a una bodega que criminales utilizaban para hacer interrogatorios.

Este viernes, la Fiscalía del Estado de Veracruz ejecutó órdenes de aprehensión contra 15 ex policías de la Secretaría de Seguridad Pública por el delito de homicidio doloso calificado. Los ex agentes se encuentran recluidos en un penal de Durango.

“La Fiscalía Regional de la zona centro-Cosamaloapan, a través de la delegación de la Policía Ministerial de esta demarcación judicial, hizo efectivas órdenes de aprehensión en contra de quince ex elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) de la pasada Administración gubernamental, entre los que se encuentra un ex delegado, por el delito de homicidio doloso calificado cometido en el mes de enero de 2016 en agravio de cuatro adultos y una menor de edad”, apuntó en un comunicado.

Los detenidos fueron identificados como Ismael “N” , alias “El Charro” ; Luis Delfino “N” , alias “El Cuini” ; Edgar Ramón “N”; Enrique “N , alias “El Kike” ; Jorge Miguel “N” , alias “El Craner” ; Manuel “N” , alias “El Dalay” ; Bernardo “N” , alias “El Callado” ; Fito “N” o Arnulfo “N” , alias “El Chivo” o “El Chivarrón” o “El Fito” ; Marcos “N” ; Rubén “N” , René “N” , Edgar Omar “N”; Omar “N”; Luis Rey “N” y Othoniel “N”, quienes fueron notificados del cumplimiento del mandato judicial emitido por el Juez Primero de Primera Instancia radicado en San Andrés Tuxtla, derivado de la Causa Penal 646/2017.

Los jóvenes procedían de la ciudad de Veracruz con destino a Playa Vicente y fueron detenidos sobre la carretera federal La Tinaja-Ciudad Alemán por una patrulla de la SSP.

Como resultado de una investigación, los cuerpos sin vida fueron localizados en un rancho denominado El Limón, ubicado en el municipio de Tlalixcoyan.

“Para hacer efectivas las órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), los agentes ministeriales se trasladaron mediante oficio de colaboración al Centro Federal de Readaptación Social número 14, ubicado en el municipio de Gómez Palacio, estado de Durango, toda vez que en este sitio se encuentran internados”, se indicó.