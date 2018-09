Hay riesgo de una huelga de camiones

Siguen las balaceras a todo lo que dan

¿Hará más con menos nueva alcaldesa?

¡Hoy! empieza AMLO gira por Sonora

Hay riesgo de una huelga de camiones…Y las que siguen en el aire o en “neutral”, son las negociaciones que se llevan a cabo entre los choferes y concesionarios de Sictuhsa, para evitar la huelga camionera con la que tienen emplazada para el próximo lunes 24 de septiembre a las 05:00 horas, de acuerdo a la advertencia lanzada por el dirigente sindical de ese gremio, Manuel Quiñónez Leal. ¡Zaz!

Pues según lo reportado por el cabecilla de los operadores de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo (Sictuhsa) o Quiñónez Leal, en lo que es el encuentro o más bien encontronazo que tuvieran el pasado miércoles en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, simplemente no llegaron a ningún acuerdo, por lo que así está “estacionado” ese conflicto laboral.

Es por eso que dichos chafiretes y patrones transporteriles éste “viernes social” se estarán yendo hasta el último “raund”, en el marco de lo que será la audiencia final que ¡hoy!, ¡hoy! a las 11:00 horas de la mañana tendrá lugar en esa misma Juntitis Local, con la intención de pactar un arreglo ya sobre la marcha, en aras de no afectar a los usuarios, que son lo que siempre terminan quedando en medio.

Porque en caso de que llegaran a la paralización o colocación de las banderas rojinegras, también perjudicarían a los pasajeros de Obregón y Navojoa, ya que en base a lo adelantado por el citado líder sindical, aseguran que se solidarizarían con ellos, con lo que calculan que se quedarían sin ese servicio, alrededor de $600 mil ciudadanos, por lo que de ese tamaño es el riego. Ni más ni menos.

Luego entonces así está ese estira y afloja entre esos empleados del volante y los dueños de los camiones, derivado de que los regenteadores de Sictuhsa no han cumplido con el pago de las más mínimas prestaciones, al no pagarle al IMSS e Infonavit, entre otras instituciones, aunque éstos últimos se justifican en que las autoridades estatales no les han liquidado los subsidios en tiempo y forma.

No obstante y que Manuel apuntillara, que en la pre-negociación que había y por la cual prorrogaron ese movimiento huelguístico, es que presuntamente el Gobierno del Estado se comprometió a entregar $16 millones de pesos por concepto de esas subsidiadas, millonada correspondiente al mes de agosto, con la que José Luis Gerardo y los de Sictuhsa “se pondrían al corriente”, pero dizque no se ha hecho efectiva.

O séase que a ese punto está esa “estirada esa liga”, por ya no haber mañana para conjurar ese paro de camiones, porque de no acordarse una solución esté día, sí que volverían a dejar a pie al pasaje, como lo hicieran el pasado 4 de septiembre, cuando José Luis y sus malas compañías pararan actividades para exigir un alza a la tarifa a $15 pesos, así como el incremento en el subsidio. De ese pelo.

Y tan tirante está la situación en ese sector, que previo a ese entre que hoy tendrá lugar, ayer en las unidades de transporte comenzaron a aparecer unas calcomanías gigantes en las que piden disculpas por la mala prestación de esas llevadas y traídas, por como la calidad ha venido a menos, al estar en pésimo estado, al grado que apenas y circulan de milagro, de ahí el porque de esa disputa que hay. ¡Pácatelas!

Siguen las balaceras a todo lo que dan…Vaya que la que está contrastando con la violencia que en los últimos días se ha desencadenado en esta “caliente” Capital, es la declaración ventilada por el secretario de Seguridad Pública Estatal, Adolfo García Morales, al descartar que los más recientes hechos violentos registrados, con varios ejecutados, tengan que ver con la “pelea” de la mafia. ¡Tómala!

Y es que apenas y García Morales aseveró que no cree que Hermosillo llegue a alcanzar el mismo nivel de inseguridad que Cajeme, cuando por tercer día se suscitó una sonada balacera, ahora en otro sector residencial pudiente, como es el de la colonia Pitic, con un saldo inicial de un muerto, después que antes o el martes acribillaran a un joven a la entrada del fraccionamiento Los Lagos. De ese tamaño.

En está ocasión la agresión armada que ayer tuviera lugar a las 12:30 horas, ocurrió en la calle Justo Sierra y José Lafontaine, cuya identidad de la víctima se desconocía, en tanto que de acuerdo a testigos de esa tracatera, el atacante huyó en un vehículo con rumbo a San Pedro, trascendiendo que después resultó abatido por la Policía Municipal en los alrededores del Ejido El Tronconal. Así han estado los tiroteos.

Si se toma en cuenta que también el miércoles un grupo de hombres armados y encapuchados presuntamente “levantaron” a un hombre y después balearon a una persona que los siguió, para éste última terminar herida y resguardándose en la Comandancia Sur, de la que después se fue sin dejar que le prestaran atención médica, lo que obviamente que provocó toda clase de “sospechosísmos”. ¡Ñácas!

¿Hará más con menos nueva alcaldesa?…Quien está claro que le anda buscando y escatimando por todos lados, para ahorrar y eficientar los recursos, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, como lo demuestra que el que anunciara que implementarán una política de fusionar algunas dependencias, con la finalidad de que haya más “lana” para destinarla a obras o infraestructura pública.

De ahí que Célida destapara que comenzarían uniendo la Comisión de Fomento Económico con Turismo; y al Instituto de la Juventud con el Instituto del Deporte, lo que les representaría una ahorrada de $300 millones de pesos al año, y eso nomás en sueldos, como dando a entender que así de “obe$a” está la nómina del Municipio, de ahí el porque ya están con esa estrategia de “metida de tijera”. ¡Qué tal!

Ante lo que habrá que ver que otros changarros municipales entran en esa táctica de hacer más con menos personal, a la hora juntarlas y así evitar una dualidad de funciones, y es que ciertamente que hay algunas que no tienen razón de ser, como para que estén de manera separada, por en algunos de los casos atender el mismo sector poblacional, como es el de los deportistas y jóvenes, pooor ejemplo. Así el dato.

Y ya en lo que toca a los nuevos nombramiento que han estado “palomeando”, la que hizo “ruido” es la designación de Karen Lucía Valles Sampedro, como directora de Atención a la Mujer, que para mayores pelos y señas es hermana de la hoy diputada federal, Lorenia Valles Sampedro, de ahí que consideren que ni las formas están guardando, como para que no los acusen de nepotismo, por “acomodar” a su parentela.

E igualmente afloró la postulación del tan llevado y traído de Edgar Sallard, que hasta demandado resultara durante el pasado proceso electoral, al ser unos de los coordinadores de la campaña de López Cárdenas, de ahí que ahora lo estén colocando como director de Transformación Social; en tanto que para nombrar al titular del Instituto Municipal de Cultura y Arte, la próxima lanzarán una convocatoria.

Mientras que ayer en Agua de Hermosillo nombraron a María Victoria Olavarrieta Carmona como nueva directora, con lo que se convirtió en la primer mujer en ocupar esa posición, y también tomaron protesta César Iván Sandoval Gámez, como director Comercial; Guillermo Muñoz Fierro en Recursos Humanos; Myriam Durazo Durán en Administración y Finanzas; y Ángel Ortega Mata en Operaciones e Ingeniería.

Hoy empieza AMLO su gira por Sonora…Los que desde ya deben andar escogiendo sus mejores galas o trapos, son los funcionarios del Gobierno del Estado, para participar en la cumbre que mañana sostendrán el “Presi” Electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, la cual tendrá lugar a las 9:00 horas en Palacio de Gobierno. De ese vuelo.

Eso como parte de la gira que de dos días que desde hoy hará por Sonora López Obrador, misma que iniciará éste día por rumbos de San Luis Río Colorado, donde a las 11:00 horas presidir un evento multitudinario en el Bosque de la Ciudad, después de arribar procedente de Baja California, donde ayer se entrevistó en Tijuana con el gobernante bajacaliforniano, Francisco Vega de la Madrid. ¡Órale!

Y por cierto que a su estilo popular, aunque otros dicen que más bien populista, por allá en aquella frontera dio la nota, al manejar que de decidirse a vivir en Palacio Nacional, sólo ocuparía un pequeño espacio o una partecita, por lo que ese histórico inmueble ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México permanecería abierto al pueblo, al aclarar que él no está acostumbrado a vivir en mansiones.

Tan es así que precisará no se harían remodelaciones en ese recinto oficial, con tal de no generar un gasto adicional, al reiterar que no es de los que necesita “tanto campo”, sino nada más para tener un catre y donde colgar la hamaca, en lo que es una condición de vida y sencillez, con la que sobra apuntar que se ha terminado de “echar la bolsa” a “Juan Pueblo”, por esa humildad que sigue denotando. ¿Cómo la ven?

Es por lo que hay que ver qué anuncios viene hacer AMLO por estos lares, después de llegar a tierras sanluisinas, porque de ahí se pasará a Nogales, donde a las 17:30 horas encabezará un evento en la famosa Plaza Hidalgo, para éste amanecer en Hermosillo, donde se reunirá con Pavlovich Arellano, así como diputados locales, federales y senadores, con toda la clara la intención de cerrar filas. ¿Será?

