Se unen deportistas por Sinaloa

El deporte sinaloense se levantó en redes sociales pidiendo ayuda para los damnificados que padecen de las lluvias que azotan a esa entidad.

El legendario Julio César Chávez, así como el ex monarca Fernando “Kochulito” Montiel y JC hijo, además del futbolista Jared Borgetti, el beisbolista Julio Urías, entre otros deportistas, solicitaron a sus seguidores apoyar a los afectados por las lluvias en Sinaloa causadas por los remanentes de la depresión tropical 19-Ec, lo que provocó inundaciones en 62 comunidades y colonias de seis municipios.

“Amigos vamos ayudando a Culiacán. Nos necesitan con lo que puedas, Dios nos bendiga a todos, hoy por ellos mañana podemos ser nosotros”, apuntó “JC”, el ídolo de Culiacán, pero nacido en Ciudad Obregón, Sonora.

Por ejemplo, “El Kochulito” Montiel invitó a llevar ayuda a su gimnasio en Los Mochis, una de las cuidadas más afectadas.

“Vamos, arriba amigos, hay que ayudar a los que se quedaron damnificados, no todo en la vida es fiestas, viajes, diversión. Hoy nos toca ayudar!”, escribió “El Kochulito”.

Igualmente, los Dorados de Culiacán, que son dirigidos por Diego Armando Maradona, señalaron que su Estadio sería centro de acopio, aunque la cancha anoche estaba todavía inundada.

“Ya lo hemos hecho antes, demostremos que somos un #SinaloaDiferente! Si el clima nos permite, mañana #LaPecera se convertirá en Centro de Acopio”, escribieron en twitter, mientras publicaban una lista de cosas que la gente puede ayudar.

En tanto, Borgetti pidió fuerza para todos los afectados.

“Muy triste por los momentos que se viven en Sinaloa. Mucha fuerza para todos. Familia, amigos. Esperando y deseando que no haya mayores consecuencias. #FuerzaSinaloa #FuerzaCuliacan”, escribió.