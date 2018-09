Lo que NO debes hacer cuando visitas a un recién nacido, ¡porque podrías afectar su salud!

Salir del hospital, llegar a casa con tu bebé después de esos “largos” nueve meses de embarazo, significa una emoción total, no solo a los padres, sino a toda la familia y amigos más cercanos. Sin embargo, esa emoción debe dosificarse, pues algunas acciones aunque no se hagan con la intención de afectar al bebé, podrían poner en riesgo su salud. Estas son las cosas que no debes hacer cuando visitas a un recién nacido.

De acuerdo a Clínica Mayo, es importante que establezcas reglas de visita. Desde cuáles son los mejores horarios, tiempo recomendado de visitas y por supuesto, lavarse las manos antes de cualquier contacto con el bebé.

No visitar si estás enfermo o apenas inicias con síntomas: aunque suene de lógica, algunas personas enfermas de un “simple” resfriado podrían contagiar al bebé, pues su sistema inmunológico es indefenso.

No utilices perfume: es importante evitar utilizar perfumes fuertes, esto al igual que algunas flores con aromas muy intensos, pues podrían ocasionarle alguna alergia.

De preferencia evita cargarlo: todos queremos tener contacto con el nuevo integrante de la familia, sin embargo, es mejor evitar cargarlo los primeros días de nacido pues incluso tu ropa podría tener gérmenes. Si es muy cercano y tienes autorización de los padres, es importante lavarte y desinfectarte manos y brazos, antes de cargar al recién nacido.

Si tienes niños menores de 5 años, es mejor no llevarlos a la visita: esto porque los niños de esa edad son más sensibles a llorar, gritar o hacer “ruidos” que pudieran inquietar al bebé.

Visitas cortas y programadas: nunca debes llegar sin avisar. Pregunta a los papás si puedes visitarlos y que tu visita no demore más de una hora. Además si ya hay alguien en el lugar, es mejor acortar la visita, pues no es recomendable una habitación llena.

Si vas a tomarle fotos al bebé, pregunta si es apropiado y nunca utilices flash. Los recién nacidos son muy sensibles a la luz intensa, podría afectarles su visión.

Lo más importante, ¡nada de besos, abrazos o caricias al bebé!, pues con un sistema inmunológico tan débil podría contagiarse fácilmente, desde un resfriado hasta herpes que podría ocasionarle la muerte.

Sigue estas recomendaciones para cuidar la salud de bebé, recuerda que es importante que solo los padres mantengan contacto directo con el recién nacido, por lo menos durante los primeros meses.

Fuente: Salud 180