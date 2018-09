Kiss anuncia gira del adiós

Luego de que Panteón Rococó publicara un extraño mensaje que parecía el anuncio de su separación, lo que todavía no pasará, llega Kiss y dice “quítate que ahí te voy”.

Tras 45 años en el negocio, la banda estadounidense de rock se está despidiendo.

Durante su paso por el programa America’s Got Talente de NBC, Kiss informó sobre la realización sobre lo que será su última gira End of the Road.

Previamente “suavizaron el golpe” con la interpretación de su tema ‘Detroit Rock City’.

“Todo lo que hemos construido y todo lo que hemos conquistado en las últimas cuatro décadas nunca podría haber sucedido sin los millones de personas en todo el mundo que llenaron clubes, estadios y estadios en esos años. Esta será la celebración definitiva para aquellos que nos han visto y una última oportunidad para aquellos que no nos han visto”, dijeron.

“KISS Army, diremos adiós en nuestra gira final con nuestro espectáculo más grande hasta la fecha y saldremos de la misma manera en que ingresamos…Sin perdón e imparables”.

No obstante, la esperanza de continuar viéndolos arriba del escenario sigue viva debido a que no es la primera vez que la banda anuncia gira de despedida, hace 20 años hicieron los mismo.

Fuente: SDP noticias