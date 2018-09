Google defiende intercambio de datos en Gmail

El gigante de servicios en Internet Google asegura que son capaces de detectar la “mayoría” de las plataformas que utilizan la información de sus usuarios con malas intenciones, dijo la compañía e una carta a senadores estadounidenses.

La carta compartida públicamente este jueves tiene por objetivo defender la forma en que la compañía controla los “add-on” o aplicaciones con funciones agregadas a Gmail, bajo un creciente escrutinio que pone en duda sus practicas de privacidad.

Aunque Alphabet, la firma subsidiaria de Google, no dio más detalles sobre cuántos “add-on” han sido detectados violando sus políticas, la Comisión de Comercio del Senado tiene una audiencia programada el 26 de septiembre sobre el asunto.

En la audiencia se espera la presencia de representantes de Google, Apple Inc, AT&T Inc y Twitter Inc, quienes deberán explicar la forma en que administran y protegen la privacidad de sus usuarios.

En el caso del servicio de correo electrónico de Google, Gmail, la plataforma permite a los desarrolladores acceder a los correos electrónicos de los usuarios y compartir esos datos con otros, previo consentimiento de los usuarios, pero algunos legisladores han acusado a la compañía de una “supuesta falta de supervisión” para garantizar la protección de sus datos.

Fuente: SDP noticias