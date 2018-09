Continúan las banquetas ocupadas por vehículos; autoridades se hacen de oídos sordos

Un alcalde más que se va sin solucionar el problema de invasión a las banquetas de Hermosillo por parte de automovilistas irresponsables que obstruyen el camino de los peatones. En el primer cuadro de la ciudad, donde se ubican los palacios, -municipal y estatal-, Catedral, Congreso del Estado, Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, oficinas gubernamentales de los tres niveles de gobierno, y residencias particulares, entre otros, a diario se ven vehículos sobre estos espacios para las personas que por necesidad tienen que caminar para trasladarse de un lugar a otro.

Desde el gobierno municipal del alcalde Guatimoc Iberry González, que se implementó la “mancha roja”, lugares en donde se prohibía estacionarse, los automovilistas se empezaron a ocupar las banquetas, invadiendo de esta forma el camino de la gente de a pie. Las autoridades han sido “blandas” y, en ocasiones buscando solo la cuestión económica para recaudar fondos para la Comuna. También los agentes policiacos han aprovechado “la recta” para beneficiarse.

Lo cierto, a las autoridades municipales les “ha valido” y ni siquiera han intentado poner orden, por eso los peatones camina por media calle en Hermosillo. De por sí, son banquetas construidas “para novios” – solo caben dos personas arrejuntadas -, por la gente no puede utilizarlas. Los automovilistas suben sus vehículos a las banquetas, principalmente en las áreas del Centro Cívico, centro comercial, desde el bulevar Luis Encinas hasta las avenidas Obregón y No reelección.

También se pueden ver vehículos invadiendo las banquetas en los barrios populares y en los fraccionamientos… Creo que ya es tiempo de que se ponga orden en la vialidad de Hermosillo y no dejar que los automovilistas respeten a su prójimo, así como las disposiciones del Departamento de Tránsito Municipal. Ejemplos, que no se maneje hablando por teléfono celular, menos chateando; a exceso de velocidad, con aliento alcohólico o bajo los influjos de alguna droga.

Ojalá que la nueva presidente de Hermosillo, Célida López Cárdenas, le ponga atención a estos asuntos, para que la ciudadanía le vaya tomando confianza. No hay necesidad que se la pase amenazando a las pasadas administraciones municipales, esto no le deja nada bueno a un presidente. La ciudadanía quiere que la alcaldesa resuelva los problemas de los barrios y colonias. Las acciones en contra del ex alcalde de Hermosillo, que las lleve a cabo, sin dejar de trabajar.

Suspensión de clases, un problema social grande; los papás no hayan en donde dejar a sus hijos

Lo que pasa en Hermosillo, me imagino que en todo el estado, el problema social que se presenta cada vez que se suspenden las clases en las escuelas de nivel básico, jardines de niños, primaria y segundaria, porque las mamás y los papás trabajan y no encuentras en dónde dejar a sus hijos, terminado por dejárselos a las abuelas, a vecinas o conocidas. No sé si estos problemas los tenga contemplados el gobierno, porque es un asunto muy serio…En esta semana fueron dos días.

Cuando se suspenden las clases también se deberían de suspender las actividades laborales, porque se ponen en riesgo la vida de los pequeños, más en temporadas de lluvias, cuando las calles se inundan y los padres de familia no pueden andan arriesgando a sus hijos por los ríos en lo que se convierten las rúas de las ciudades…Los patrones no permiten que sus empleados se tomen el día, tampoco los gobiernos de los tres niveles…A ver cómo le hacen, tienen que venir, dicen.

Las más afectadas son las madres de familia, que son las que en ocasiones tienen que faltar porque no encuentran quién les cuiden a los pequeños, la mayoría menores, de kínder y primaria. Los patrones y jefes les descuentan el día, cuando les va bien; otros los castigan por tres días y, otros más, los amenazan con despedirlos si siguen faltando. A ver los nuevos diputados que presenten una iniciativa de ley para que cada vez que se suspendan las clases, también se suspendan las labores en las empresas y los gobiernos.

Solicitan Gobernadora Pavlovich declaratoria de emergencia para 13 municipios de Sonora

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, solicitó declaratoria de emergencia para 13 municipios del sur del estado. A consecuencia de la tormenta tropical 19-E, más de 500 personas están damnificadas en albergues de Cajeme, Huatabampo y Guaymas. Además, el Ejército Mexicano rescató a un centenar de personas que se quedaron varados en la carretera federal México 15.

Soldados del Ejército Mexicano activaron el Plan DN-III para auxiliar a la población civil afectada por el azote de la tormenta tropical 19-E que la madrugada de este jueves dejó daños por inundación en el Municipio de Cajeme y viajeros varados en la carretera federal México 15.

Soldados adscritos a la Cuarta Zona Militar asistieron a un camión de pasajeros de una línea comercial que se quedó varado en la crecida de un arroyo que atraviesa la carretera internacional. Un informe preliminar detalla que en total eran 30 pasajeros y el chofer del camión, quienes alrededor de las 6 horas con 30 minutos, se quedaron atascados a la altura del kilómetro 85 del tramo Guaymas-Cajeme.

El Plan DN-III fue activado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Cajeme, Empalme, Guaymas y Huatabampo, donde el azote de la tormenta tropical dejó más de 150 milímetros de lluvia y vientos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

La Secretaría de Educación y Cultura suspendió las actividades en escuelas públicas y privadas en 18 municipios en tanto revisan los planteles para cuantificar y reparar los daños. La Unidad Estatal de Protección Civil instaló los comités de operación a emergencias para asistir a la población damnificada y evaluar daños en instalaciones públicas.

Inaugura Gobernadora Pavlovich Centro Tecnológico para Sector Aeroespacial en ITH

Para impulsar la tecnología y estudio del sector aeroespacial de la región, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano inauguró el Centro Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Sector Aeroespacial (Citisa).

Acompañada de Manuel Quintero Quintero, Director General del Tecnológico Nacional de México (Tecnm), la Gobernadora Pavlovich destacó este día como uno de los más importantes para la comunidad académica y para Sonora, pues se marca un antes y un después en investigación y el ramo aeroespacial.

“Estamos dando un paso muy importante en la consolidación de Sonora como un destino primordial para las investigaciones en este sector, las cuales están transformando nuestro entorno económico y generando una buena cantidad de círculos virtuosos, y empleos bien remunerados”, aseguró.

La Construcción del Centro de Investigación Aeroespacial en el Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), explicó, requirió una inversión total de 40 millones de pesos de la federación, beneficiando a alrededor de 2 mil jóvenes sonorenses.

A partir de este nuevo ciclo escolar, el ITH abrió la Carrera de Ingeniero en Aeronáutica, iniciando con dos grupos de 40 estudiantes cada uno, quienes serán los usuarios principales de este Centro de Investigación Aeroespacial.

