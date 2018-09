Nueve increíbles datos curiosos sobre la luna que ni te imaginabas

Planeta Curioso recopila las curiosidades de la luna que no sabías. En esta lista de 9 datos curiosos aprenderás cosas interesantes de nuestro satélite natural.

#1. Una persona que pesa 45 kilos en la tierra pesaría 8,05 kilos en la Luna.

#2. La Luna gira sobre su propio eje aproximadamente el mismo tiempo que da la vuelta a la Tierra (27 días) . Esto significa que desde la Tierra sólo vemos alrededor del 60% de su superficie.

#3. El lado opuesto sólo lo han visto los humanos desde la Estación Espacial.

#4. La Luna se aleja aproximadamente 3.8 cm de nuestro planeta cada año. Se estima que continuará haciéndolo durante alrededor de 50 mil millones de años. Para cuando eso suceda, la Luna tardará alrededor de 47 días en orbitar la Tierra en lugar de los 27.3 días actuales.

#5. La Luna no tiene atmósfera, lo que significa que no está protegida de los rayos cósmicos, meteoritos y vientos solares, y tiene enormes variaciones de temperatura. La falta de atmósfera significa que no se puede oír ningún sonido en la Luna, y el cielo siempre aparece negro.

#6. La superficie llena de cráteres de la luna es el resultado del intenso impacto de las rocas espaciales hace millones de años.

#7. En la Luna ocurren terremotos. La atracción gravitacional de la Tierra causa pequeños terremotos a varios kilómetros de la superficie, causando rupturas y grietas. Se cree que, al igual que la Tierra, la Luna tiene un núcleo fundido.

#8. Se necesitarían cientos de miles de lunas para igualar el brillo del sol.

#9. Durante un eclipse lunar, cuando la luna se mueve hacia la sombra de la Tierra, la temperatura de la superficie puede descender alrededor de 500 grados F (300 grados C) en menos de 90 minutos.

Fuente: planetacurioso