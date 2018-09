‘Game of Thrones’ triunfa en los Emmy

En una ceremonia en la que los conductores y los propios actores se burlaron de que hoy todo debe ser políticamente correcto y se “celebró” la diversidad racial, aunque ganaron series que en su mayoría tienen elenco de actores blancos, Game of Thrones se coronó como la ganadora en la categoría de Mejor Serie Dramática durante la entrega número 70 de los Primetime Emmy Awards, que galardonan a lo mejor de la televisión en horario estelar en Estados Unidos.

La serie, que llegará a su final el próximo año, se alzó de nueva cuenta con el premio que no pudo obtener el año pasado por no estar dentro de las fechas de emisión.

Con un abrazo entre los productores, David Benioff y D. B. Weiss, y el creador de los libros, George R.R. Martin, fue como todo el equipo de producción celebró este premio.

“El programa es tan bueno como la gente que lo hace y es una bendición para una serie tener al mejor elenco, al mejor equipo técnico y al mejor equipo de productores. Es un honor trabajar con ellos desde Islandia, España, hasta Belfast. Un honor”, dijo D. B. Weiss.

Peter Dinklage se coronó como Mejor Actor de Reparto en la categoría por su interpretación de Tyron Lanister.

“Gracias por cambiar mi vida, ya no puedo caminar por las calles, pero David y D.B., ustedes son las personas más talentosas que he conocido, aparte de mi esposa Erica. Gracias por aguantarme y a George Martin por crear esto·, señaló el actor”.

Matthew Rhys, de The Americans, y Claire Foy, de The Crown, ganaron en las categorías de Mejor Actor y Actriz en Serie Dramática, respectivamente.

Al inicio del programa, la comediante Kate McKinnon, Kristen Bell, Sterling K. Brown y Ricky Martin, entre otros actores, subieron al escenario para hablar del tema de la diversidad en Hollywood.

Muy ufanos, dijeron que ya habían acabado con ese problema, incluso interrogaron a Sandra Oh, la primera actriz de origen asiático en ser nominada a Mejor Actriz en Serie Dramática.

“¿La diversidad ya no es un problema en Hollywood?”, cuestionó McKinnon. A lo que Tituss Burgess respondió: “No… ya lo resolvimos. Aquí está Sandra Oh, ella es asiática”.

En materia de comedia y gracias a la ausencia de Veep –debido al cáncer de seno que padeció Julya Louis-Dreyfus— fue que la serie The Marvelous Mrs. Maisel, de Amazon, se impuso como Mejor Serie de Comedia. Ésta es la primera vez que una serie de una plataforma streaming gana en esta categoría.

Además, a lo largo de la ceremonia, la serie basada en la vida de Joan Rivers, se llevó otros tres Emmy: dos para Amy Sherman-Palladino a la Mejor Dirección y Mejor Guión en Serie de Comedia, y uno más para Rachel Brosnahan como Mejor Actriz en Serie de Comedia, quien este año ya se había llevado el Globo de Oro por este papel.

Y los ganadores fueron:

Serie de drama: Game of Thrones.

Serie de comedia: The Marvelous Mrs. Maisel.

Actor, serie de drama: Matthew Rhys, The Americans.

Actor de reparto, serie de drama: Peter Dinklage, Game of Thrones.

Actriz, serie de drama: Claire Foy, The Crown.

Actriz de reparto, serie de drama: Thandie Newton, Westworld.

Actor, serie de comedia: Bill Hader, Barry.

Actor de reparto, serie de comedia: Henry Winkler, Barry.

Actriz, serie de comedia: Rachel Brosnahan, The Marvelous Ms. Maisel.

Actriz de reparto, serie de comedia: Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel.

Serie limitada: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story.

Actor, serie limitada o película hecha para TV: Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story.

Actor de reparto, serie limitada o película hecha para TV: Jeff Daniels, Godless.

Actriz, serie limitada o película hecha para TV: Regina King, Seven Seconds.

Actriz de reparto, serie limitada o película hecha para TV: Merritt Wever, Godless.

Programa de variedades y comedia: Saturday Night Live.

Reality de competencia: RuPaul’s Drag Race.