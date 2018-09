Exige Morena protección a periodistas en último tramo de la actual administración

El grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados exigió este martes al gobierno federal saliente proteger hasta el último día a los periodistas y defensores de derechos humanos del país.

En conferencia de prensa desde San Lázaro, el diputado Diego del Bosque señaló que los últimos 30 años han sido “un infierno” en muchos aspectos, y que México “pasa por su peor crisis de derechos humanos en toda su historia”.

“Creo que en México ser defensor de derechos humanos se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Es increíble el número de periodistas asesinados, de activistas sociales que por darle voz a las injusticias, que por documentar abusos de poder, por documentar abusos a los derechos humanos han pagado con su vida o están desaparecidos”.

Por ello, hizo un llamado enérgico a nombre de su bancada a que no se abandonen los mecanismos para garantizarla correcta labor del gremio.

“Afortunadamente ya se van, se van a acabar estos gobiernos (…) gracias al voto popular viene un gobierno que, estamos seguros, no va a reprimir a nadie, que no va a perseguir activistas, que no va a reprimir a periodistas que defienden los derechos humanos”, indicó, para luego recalcar que, en las semanas que le queda a la actual administración no se debe bajar los brazos.

“Le hacemos la exigencia muy firme al gobierno saliente de que no puede desprotegerlos ahora. Exigimos que se les siga dando acompañamiento y que se defienda a los activistas que han estado poniendo en riesgo su propia vida para documentar las violaciones de los derechos que han tenido lugar en este sexenio y en los pasados”.

Fuente: SDP noticias