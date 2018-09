Buen inicio de la alcaldesa Célida López; conoció uno de los problemas más serios de Hermosillo

Hermosillo desbastado a causa de las lluvias, por lo que será un buen inicio de gobierno de la Presidente Municipal, Célida López Cárdenas, que de esta forma se dio cuenta de la problemática de la ciudad capital de Sonora. Falta de un buen sistema de drenaje y alcantarillado para desahogar el agua de las calles, avenidas y bulevares. La ciudad con cualquier llovizna se inunda y este problema lo tiene que atacar la autoridad. Los alcaldes no le han dado mucha importancia.

Como en Hermosillo no llueve, o casi no llueve, las autoridades municipales no le han puesto atención a unos de los problemas más serios, como lo es la falta de un buen sistema de drenaje y alcantarillado. Ahora, la alcaldesa, Célida López Cárdenas, tiene la oportunidad de trascender y aprovechar estos días de intensas lluvias para hacerle un buen planteamiento a la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y, por supuesto, al nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador.

Célida anduvo en las calles en estos días lluviosos y creo que se dio cuente del atraso que existe en los sistemas de drenaje hidráulico de la ciudad capital. La oportunidad de trascender aquí la tiene, solo es cuestión de un buen proyecto viable para solicitar los apoyos necesarios a la federación y al gobierno estatal. Y, también del sector privado y de la ciudadanía en general. Así como quiere que le regalen camiones recolectores de basura, también podría pedir apoyos para este problema.

Se suspenden las clases en 18 municipios de Sonora este jueves, incluyendo Hermosillo

La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) recomendó a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) suspender clases este jueves 20 de septiembre en escuelas públicas y particulares de Educación Básica de 18 municipios del centro y sur del estado, informó Víctor Guerrero González.

El Encargado de Despacho de la SEC precisó que la medida aplicará para ambos turnos de los planteles ubicados en Guaymas, Empalme, San Ignacio Río Muerto, Bácum, Cajeme, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa, Álamos, Quiriego, Rosario, Hermosillo, Ures, Carbó, San Miguel de Horcasitas, La Colorada y Rayón.

En el caso de las instituciones públicas de educación Media Superior, explicó que los subsistemas notificaron a la SEC que también suspenderán clases, mientras que en las universidades e instituciones de Educación Superior dependerá de directores o rectores determinarlo y darlo a conocer.

Señaló que de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua expuestos por la UEPC, se espera el ingreso en las próximas horas, de la Depresión Tropical 19-E que provocará tormentas intensas y fuertes vientos.

Recordó que esa institución mantiene una vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas, en coordinación con diversas instancias de los tres niveles de gobierno, para alertar a la población en general y salvaguardar su integridad.

Guerrero González reiteró el llamado a alumnos, docentes y padres de familia a permanecer atentos a la información que generen las instancias oficiales, sobre cualquier medida relacionada con la prevención de riesgos y la reanudación de labores.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy