“En México los futbolistas somos sumisos”: Oswaldo Alanís

Oswaldo Alanís mostró un carácter a prueba de balas luego de ser cortado de manera inesperada por el Getafe cuando ni siquiera había disputado un sólo partido. Y es que luchó con todos los medios a su alcance para permanecer en Europa y tratar de consolidar su carrera.

Tal situación le hizo madurar y darse cuenta de las peripecias que a veces tienen que vivir los futbolistas profesionales. En ese sentido, y tras conocer un poco más a fondo el balompié del Viejo Continente, Alanís, actual zaguero del Real Oviedo, reconoció que en ocasiones el jugador mexicano muestra sumisión respecto a políticas que vulneran sus derechos elementales.

“Hay jugadores que sí se prestan un poco más, otros que se pueden poner más firmes en una postura; también depende tu caso. Seamos realistas: el jugador es un trabajador más y si no te quieren contratar, no te van a contratar y no tienen problema. También por eso somos sumisos y aceptamos condiciones, o aceptan condiciones, yo creo que no estoy en ese tenor, porque hay que darse un valor, pero aceptan condiciones no idóneas”.

OSWALDO ALANÍS

“Lo comentaba Néstor Araujo (jugador del Celta), en su momento: Acá el futbolista está muy protegido como cualquier trabajador, porque te dan los derechos de lo que realmente tú debes de decidir. En México hay cosas que todavía están un poco frenadas y un poco nos tienen al jugador no tan libre, en algunos aspectos. Sí es un poco diferente, ahora que los ves cómo se maneja en Europa, donde claro que también hay cosas malas y me tocó vivir cosas difíciles (en el Getafe), pero no al grado. No valoramos. Aquí (en Europa) nos quejamos, cuando allá (en México) vivimos otras cosas más difíciles y más complicadas. En ese sentido sí hay cosas por mejorar”, comentó ene entrevista con Récord.

Respecto a la situación que vivió con el Getafe, el ex Chivas explicó: “Me contratan en el momento en el que el entrenador no estaba muy seguro, porque me contrata el Presidente del equipo, que es el dueño y el director deportivo; el equipo empieza a levantar en la segunda vuelta, les va muy bien, tanto que casi se meten a UEFA, y ahí toma fuerza el entrenador. Al no haber hecho él la contratación, dice que no soy de su forma de jugar, sin haberme visto. Desde antes de llegar a Getafe ya me habían dicho eso, que buscáramos opciones. Estábamos en ese trabajo, pero al final complican situaciones”.

