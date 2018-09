Consiguen gimnastas 25 medallas

La selección del Centro de Gimnasia de Alto Rendimiento de Sonora (Cdgars) consiguió 25 medallas en el Campeonato Regional de Bases efectuado en Chihuahua, Chihuahua, el pasado fin de semana.

En ese certamen Sonora presentó a 38 gimnastas femeniles de los Niveles 3, 4, 5 y 6 (desde los tres hasta más de 17 años) quienes lograron seis medallas de oro, diez de plata y nueve de bronce.

La más destacada fue Mariam Barreda (Nivel 4A) quien en su actuación aseguró un total de cuatro preseas pues ganó dos medallas de oro (piso y viga) más una plata (all around) y un bronce (barras).

Por su parte, Mia Medina obtuvo cuatro medallas; dos de oro en la categoría 4B al coronarse en all around y en viga, así como dos de bronce (barra y piso), mientras que María Ángela Rivera (3B) fue la mejor en salto para así ceñirse la presea de oro.

Además Alenia López (4A) se quedó con dos segundo lugares (salto y viga) y un tercer sitio (all around), en tanto que Emiliana López (5B) sumó una de plata (viga) acompañada de dos de bronce (all around y salto).

Otros medallistas resultaron Ximena Bernal (plata en salto de caballo Nivel 3), Brizzia Flores (plata en viga 4B), Johanna Cantú (plata en salto 6A) Ivanna Andrade (bronce en piso 5B), Irán Castillo (bronce en salto 3B) y Maya Angulo (bronce en salto 4A).

En cuanto a acciones en Equipos la delegación de sonora contabilizó cuatro metales ya que las gimnastas ganaron un oro (Nivel 4A) y una terna de preseas argentas (Nivel 3, 3A y 3B).

Las entrenadoras a cargo de las gimnastas fueron Yessenia Estrada, Valeria Almada, Melissa Figueroa, Eulalia Sánchez y Jocelyn Beltrán, además de María del Carmen Valenzuela.