Sostengo que hay crisis en México, ajusta AMLO

Andrés Manuel López Obrador reiteró que el sistema neoliberal ha dejado en crisis a la economía del país, parafraseando los dichos que emitiera en Nayarit sobre la viabilidad de cumplir todas las demandas a causa de la “bancarrota”.

¿Sostiene que hay bancarrota?, cuestionó un reportero al presidente electo, a lo que este respondió:

“Sostengo que hay crisis en México y que hay mucha pobreza, mucho abandono, mucha inseguridad, mucha violencia y que ha resultado un fracaso la política económica neoliberal”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

En ese sentido, López Obrador se dijo confiado en que la política económica que ha generado problemas sociales se va a cambiar durante su administración y sin que se presente alguna crisis económica.

“No vamos a tener problema porque el periodo neoliberal se caracterizó por la corrupción y eso fue lo que agravó la situación económica y social y eso ya no va a haber, esa variable ya no se va a presentar, ya no habrá corrupción”, señaló.

La afirmación de una supuesta bancarrota generó una oposición por parte de distintos grupos empresariales, funcionarios de la actual administración y políticos de otros partidos. “Ha resultado un fracaso (la política neoliberal) y todavía se enojan, si están enojados ofrezco una disculpa y amor y paz”, dijo entre risas.

Por otro lado, señaló que las cifras que apuntan a una estabilidad financiera no representan la crisis del país, toda vez que esta no se mide en variables macroeconómicas. “La pobreza, la inseguridad y la violencia, eso que vemos todos los días”, subrayó a los reporteros que lo acompañan desde la precampaña.

El presidente electo continuará la llamada Gira de Agradecimiento, que inició el 16 de septiembre, en los estados de Jalisco, Oaxaca y Baja California. Esta tarde, en punto de las 17:30 horas encabezará un acto público en Guadalajara.

Fuente: SDP noticias