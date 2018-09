Se “enguerra” designación de Comisario

Se “enguerra” designación de Comisario…A la que sí que se le terminó por “enguerrar”, lo que es la designación del próximo Comisario General de Seguridad Pública de esta Capital, es a la nueva alcaldesa emanada el partido Morena, Célida López Cárdenas, como lo exhibe el que ayer por la tarde tuviera que nombrar a Manuel Enrique Cabanillas Herrera, como encargado de transición de esa área.

A ese grado es que se le complicara a López Cárdenas la nominación de quien habrá de ser el que dirija los destinos de esa corporación hermosillense, después de un primer intento que hiciera por incluir esa postulación, en el inédito proceso que llevaran a cabo para que un Comité de Selección propusiera mediante ternas a los prospectos para ocupar los principales cargos del Ayuntamiento. De ese pelo.

Toda vez que después de que ejecutaran en Cajeme a un ex comandante de la desaparecida Policía Estatal Investigadora (PEI), lo que son los operadores de ese esquema seleccionador le pasaron esa “papa caliente” a Célida, bajo el argumento de la trascendencia y lo “tu tu” que estaba la definición del aspirante a ese puesto, de ahí que mejor se lo dejaran en sus manos para que ella lo decidiera. ¿Cómo la ven?

Y por lo que se ve y no se pregunta, es evidente que no pudo sacarse en tiempo ya forma el perfil del que habrá de ocupar esa delicada tarea, que de acuerdo a lo que adelantara por la mañana, es alguien que llegará de fuera, razón por la que dizque destaparan por mientritas a Cabanillas Herrera, en lo que asume ese posición quien quedará en forma definitiva o al menos eso es lo que había dicho horas antes.

Ante lo que presumen que con todo y lo importante que es el rubro de la seguridad, pero al parecer ya había dos días sin titular, después de la salida de Jorge Andrés Suilo Orozco, quien cabe apuntar que se va dejando un saldo a favor, por como lograra una mejoría en ese sentido ámbito que tanto impacta a la ciudadanía, como lo refleja que dijera, que deja una institución más disciplinada, ordenada y saneada.

Luego entonces así estaba en el limbo y en veremos la identidad de la persona en la que recaería esa responsabilidad, que de acuerdo a lo anticipado por López Cárdenas, según esto sería un profesional en esa materia y que de pasó le caería bien a quienes integran ese ente policial, lo cual todavía está por verse. Ciertamente que lo que “mete más ruido” de que hayan postergado la designada de ese Comisario en jefe, es la “narcomanta” que apareciera la madrugada del 15 de septiembre cerca de residencia de Cárdenas, en el fraccionamiento La Rioja, de esta Ciudad del Sol, en la que se leía: “No queremos carteles de otros Estados, si no quieres que Hermosillo se ponga peor que Obregón”. De ese tamaño.

En tanto que a los que sí ya “palomeó” el Cabildo por tres años, es a quienes fungirán como Tesorero, Contralor, Oficial Mayor y Coordinador de la Ciude, que serán Martín Alberto Aspe Fimbres, Patricia Eugenia Argüelles, Daniel Sánchez y José Eufemio Carrillo Atondo, respectivamente, que surgieran de esa consulta ciudadana, aún y cuando también se incluyera a Manuel Enrique. Así el dato.

Compone rumbo el de Servicio Públicos…Y el que entrando y entrando en su calidad de “apagafuegos”, vaya que ya dio dos buenas noticias, es el director de Servicios Públicos del municipio naranjero, Norberto Barraza, como es la de prometer que para mañana miércoles regularizarán la recolección de basura en todos los sectores y de que por lo pronto no cobrarán por ese servicio. ¡Órale!

Si se toma en cuenta que esa una de las prestaciones municipales que más ha causado reclamos “ciudadanos” en las últimas semanas, al extremo de que en el III Informe de Gobierno de la hoy ex munícipe priísta, Angelina Muñoz, hasta pidiera disculpas a la población, por como los rebasara ese problemón, que terminara haciendo crisis, al no darse abasto para recoger ese basurerío. ¡Ñácas!

Con lo que a la postre se está confirmando lo que adelantara Barraza Almazán antes de asumir esa chamba, en la que por cierto ya estuviera en el trienio del ex alcalde, Guatimoc Yberri, de que era una problemática meramente técnica o de falta de camiones recolectores, por de a cómo no previeran y mucho menos le invirtieran a ese departamento, lo que provocó que se colapsara. ¡Pácatelas!

Tan es así que Norberto pusiera como ejemplo, el como en aquellos tiempos en que colaborara con “El Guaty” Yberri había como 600 colonias y cacho, para lo cual contaban con alrededor de 70 unidades recolectoras, en tanto que ahora con más de mil 100 barrios, apenas si hay una treintena, lo que habla del porque no hay capacidad para llevar a cabo esa limpia, a raíz de esa falta de previsión. ¡Vóitelas!

Es por eso que como medida de emergencia ventilara que tuvieron que rentar media docena de esos carros a la empresa TecMed, a razón de $200 mil pesos mensuales, en lo que se ponen al corriente o al día con esas limpias de los desechos domiciliaros, que al menos en la presente semana se hará de manera normal o dos veces en cada sector y ya para la próxima definirían si hay cambios en el sistema. ¡Ups!

Aunque en lo referente a la probable cobranza por esa recogida de desperdicios, apuntilló que únicamente es una opción que está en la mesa, pero que si logran un reciclaje ya no habría necesidad de eso, que es por lo que a partir del 29 de septiembre implementarán un sistema de esa clase, con doce puntos de acopio para papel, cartón, plástico y aluminio. Así el proyecto que se traen entre manos.

Confirma “Gober” encuentro con AMLO…Quien se sigue demostrando que trae un buen ambiente con el “Presi” Electo de México, Andrés Manuel López Obrador, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, como lo denota el que ayer confirmara que será incluida en la agenda de la gira que hará por Sonora el próximo viernes y sábado, junto con su gabinete, diputados federales y senadores.

Así estará ese encuentro protocolario entre Claudia y Andrés Manual, luego de que ya se lo oficializaran, como parte de los recorridos de agradecimiento que ya ha iniciado por todo el País, mismo que tendrá lugar la mañana del 22 del presente mes de septiembre, para luego de aquí trasladarse a Guaymas y estar a las 11:00 horas en el Auditorio Cívico; y después en Obregón a las 16:00 horas en la Arena ITSON.

Mientras que un día antes o el 21 arribará a San Luis Río Colorado, para a las 11:00 horas encabezar un evento masivo en el Bosque de la Ciudad; y posteriormente agarrar camino con destino a Nogales, donde hará lo propio, pero a las 17:30 horas en la famosa Plaza Hidalgo, para presidir un acto multitudinario, tipo de campaña, al que pronostican que acudirá gente de de “onde quera”, como dice el corrido.

Ante lo que concluyen que así será ese acercamiento de la “Gober” con López Obrador, vía esa reunión que sostendrá con el virtual Mandatario de la Nación, que tomará posesión el venidero 1 de diciembre, muy seguramente que para ponerlo al tanto de las principales problemáticas que enfrentan los sonorenses, como para desde ya ir abogando por las posibles soluciones, como las tarifas de la CFE, por ejemplo.

De tal forma que así están los cabildeos de altura que desde ya anda haciendo Pavlovich, quien por cierto a todos los niveles se continúa moviendo, como lo demuestra el que ahora inaugurara un taller para la elaboración de pelucas artesanales oncológicas, así como la convocatoria para donadores de cabello para apoyar a niños y adultos que tienen cáncer, y a la vez firmar un convenio con el CRIT Sonora. ¡Qué tal!

¡Dejan sin cable! a una clínica del Issste…Pa´ que vean el como los ladrones ya no se están deteniendo ante nada, como en este caso ni ante los enfermos, ahí tienen que ahora aflorara que le robaran el cableado eléctrico a la Clínica Familiar del Issste en Hermosillo, en perjuicio de alrededor de 800 pacientes que tenían programadas citas médicas y análisis clínicos. Increíble pero cierto.

Eso aunado a que por otro lado ese atraco provocara una pérdida en insulina, vacunas y medicamentos que requieren ser refrigerados, según el diagnóstico que hiciera el Subdelegado Médico de ese instituto de salud federal, Francisco Javier Muro Dávila, sumado a que también afectara la operatividad de la farmacia, porque al no recibirse consultas, tampoco se surten las medicinas. De ese vuelo.

O séase que así estuvo ese inusual acto vandálico en detrimento de una institución de ese tipo, al no sólo perjudicarlos en los inmediato, sino en todos los servicios, después de que aflojaran las tuercas y “cortaran” el suministro que va al edificio, pero como para suspender la energía tiene que ser desde las cuchillas o transformador, es por lo que no se llevaron más de ese cable, lo que está de no creerse. ¡Zaz!

De ahí que no por nada es que contrataran una empresa para que restablezca la “luz” y así poder laborar lo más pronto posible, con todo y que aclararan que llevara su tiempo el volver a la normalidad, porque tendrían que hacer el consabido reporte a los seguros, para que les repongan los suministros de lo perdido, en lo que es un hurto que se ha prestado para pensar lo “píor”, por lo raro y sospechoso del mismo.

Al suponerse que es una robada de “alta tensión” que sólo “pueden aventarse” quienes sepan de electricidad, como técnicos de las empresas Eléctricas o la CFE, al ser evidente que no cualquier “rata de dos patas” va arriesgarse a quedarse “pegado” o electrocutado, aunque eso seguirá pasando mientras haya recicladoras que compren materiales “calientes” y no las sancionen cancelándoles los permisos. ¿Qué no?

