Mantienen cerradas escuelas y hospital

Escuelas y hospitales de la Sierra de Guerrero continúan cerradasdebido al temor que hay, después de los hechos violentos que se presentaron en días pasados en varias comunidades de tres municipios.

Habitantes de varios pueblos de la Sierra, que pertenecen los municipios de Tlacotepec, Chichihualco y Zumpango, aseguraron que este lunes no reiniciaron las clases, pues los maestros no llegaron, además el hospital continúa cerrado y la comunicación con Chilpancingo no se ha restablecido con las camionetas de transporte.

Desde el 5 de septiembre, cuando ocurrió el ataque en La Laguna y se reportaron balaceras en Puentecillas y Carrizal de Bravo, las clases se suspendieron, además que el hospital regional cerró sus puertas.

De acuerdo a los pobladores de la Sierra, son unas 50 escuelas las que no están trabajando, de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y tele bachillerato.

Durante el ataque del grupo de la delincuencia organizada, donde quemaron cinco vehículos, dos de ellos eran de maestros que se dirigían a sus centros de trabajo.

También se suspendió el servicio de camionetas de transporte, lo que ha provocado que la gente que no tenga vehículo propio no pueda subir o bajar a la Sierra.

Mientras que el Hospital Básico Comunitario de Filo de Caballo, que es una unidad médica de segundo nivel y que presta atención de medicina general, urgencias y principalmente partos, continúa cerrado, pues en el ataque contra una camioneta Urvan de transporte, venían unas enfermeras y ahora el personal tiene miedo de regresar a trabajar.

Este hospital atiende a personas de cuatro municipios de la Sierra y en este momento para recibir atención médica los vecinos del lugar tienen que acudir hasta Chilpancingo.

Los pobladores de esa zona, aseguran que hasta el fin de semana hubo patrullaje de las fuerzas de seguridad, sin embargo, afirman que poco a poco ha bajado la cantidad de operativos de la policía y el Ejército.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del estado afirmó que los patrullajes y filtros de revisión aún continúan en las localidades de Xochipala, La Laguna, El Miraval, Tres Cruces y El Naranjo, municipio de Zumpango; así como en Los Morros, Campo de Aviación, Filo de Caballos, Carrizal de Bravo, Puentecillas y Corralitos, en Chichihualco.

En estos operativos participan oficiales de la Policía Estatal de la Región Centro, de la Unidad de Fuerzas Especiales (UFE), del Grupo de Operaciones Especiales “Jaguar” y de la Policía Estatal Rural, instalando puestos de vigilancia en las localidades mencionadas y en caminos de la zona.