Equipo de seguridad jalonea y empuja a Pablo Montero en Hidalgo

Pablo Montero vivió una experiencia desagradable durante su presentación en Pachuca, Hidalgo.

Resulta que el cantante fue empujado y jaloneado por el equipo de seguridad de Omar Fayad, esposo de Victoria Ruffo, horas antes de iniciar su concierto.

No está claro si el equipo de seguridad reconoció al cantante así como tampoco por qué entre jaloneos le impidieron ingresar a su camerino, mismo que compartía con el gobernador de Hidalgo.

Al respecto, Montero aclaró a Ventaneando no tener ningún problema con Victoria y su esposo, por lo que es consiente de que la agresión fue de parte del equipo de seguridad.

“Venimos a trabajar y a celebrar nuestra independencia, esto es lo que se queda, a mí no me importa nada, pero que se comporte un poco el señor que me empujó”, finalizó.

Fuente: SDP noticias