Cesan a director forense en Jalisco

Por las irregularidades detectadas en el traslado de cadáveres no identificados en un tráiler en Jalisco, el gobernador Aristóteles Sandoval solicitó la remoción del titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero.

“Quiero reprobar tajantemente acciones que fuera de todo protocolo permitieron que un contenedor refrigerante para la disposición de personas fallecidas que no han sido reclamadas hayan tenido el mal manejo que tuvo”, dijo el funcionario tras la reunión de seguridad del C5.

“Estos hechos son totalmente inadmisibles y serán sancionados con todo rigor”.

Sandoval recordó que en este momento se realiza un procedimiento interno para deslindar responsabilidades.

“Es claro que hubo omisiones graves que deben ser sancionadas. Es evidente que quienes estuvieron a cargo del procedimiento de traslado alteraron el protocolo sin dar aviso a sus superiores jerárquicos.

“Por lo pronto, he solicitado la remoción del cargo, que separe de inmediato el titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Tan pronto concluya el procedimiento, estaremos informando las determinaciones que se tomen al respecto”, añadió.

Lamentó las acciones erróneas de las autoridades y prometió que serán escrupulosos en el trato que se le dé a los cuerpos.

“Vigilaré de cerca que haya un trato digno y apegado a derecho en todo momento. Me comprometo a resarcir este episodio dándoles la certeza de que dispondremos del personal más calificado para que procedimientos subsecuentes no presentes estos vistos de negligencia e indolencia”.