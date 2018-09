Arrastró caudal a mujer de 29 años

Dany Ortega

La mujer encontrada sin vida en el canal del Río Sonora cayó en el arroyo Las Víboras y el caudal la arrastró hasta el sitio en donde fue localizada en el entronque con el bulevar Solidaridad, de acuerdo a peritajes efectuados por el Departamento de Bomberos.

Ante ello, el jefe de Bomberos, Juan Francisco Matty Ortega, exhortó que ante la presencia de precipitaciones previstas para esta semana, se tomen las precauciones ya que en esta temporada suman dos víctimas al ser arrastradas por las lluvias.

En cuanto a la fémina hallada la noche del lunes en el canal del Vado del Río, apuntó: “la estimación que hicimos es que cayó en una de las partes de una sección del arroyo de las víboras y fue conducida hasta ahí, en donde el bajo volumen hizo que su cuerpo quedara y ya no fuera arrastrada”.

Recordó que el 23 de agosto pasado, la empleada de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, María Engracia, de 68 años falleció cuando salía de su empleo en el Centro de Reinserción Social, luego de una intensa lluvia, tras caer y ser arrastrada por la corriente.

Asimismo, Matty Ortega, exhortó a los automovilistas a no conducir mientras llueve, no tener techumbres sueltas para que no salgan proyectadas por los fuertes vientos y evitar introducirse en canales pluviales.

A su vez, comentó que las vialidades del sector centro se convierten en áreas de peligro, por lo tanto, se debe evitar circular por dichas calles, ya sea en carro o caminando.

Por otra parte, invitó a las personas que vayan a observar el Río San Miguel durante las lluvias a no acercarse a las orillas, ya que estas suelen desmoronarse con el agua.