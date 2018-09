Recorre alcaldesa instalaciones de C5i

La presidenta municipal, Célida López Cárdenas, acompañó al secretario de Seguridad Pública Estatal, Adolfo García Morales, a un recorrido por las nuevas instalaciones donde operará el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i).

En busca de un trabajo coordinado para mantener la seguridad de las familias hermosillenses, la alcaldesa se reunió con García Morales previo a conocer cada una de las áreas que formarán parte del complejo ubicado al poniente de la ciudad.

López Cárdenas recorrió cada uno de los departamentos que estarán enfocados a atender los llamados de emergencia de los hechos que se registran en la capital del estado, además de la manera en que operan las distintas áreas involucradas en la atención a la comunidad.

El secretario de Seguridad Pública Estatal, acompañado por representante de los medios de comunicación, explicó el funcionamiento del Centro de Comando a cargo de elementos de corporaciones de auxilio como la Policía Municipal, Policía Estatal, AMIC, Cruz Roja; así como la sala de crisis, el auditorio, un área de salud y seguridad escolar, para cursos, entre otras.

“A los alcaldes y a los comisarios de cada municipio se les dirá hasta cuál patrulla no atendió un llamado, porque con toda la tecnología no habrá pretexto para no acudir a los reportes”, aseguró.

Por su parte, el director del C5i, David Anaya Cooley, precisó las principales mejoras que se obtendrán del cambio de C4 al nuevo formato con mayor tecnología, que permitirán tener un mayor control de las acciones del personal de las corporaciones policiacas, una vez que concluya la migración de un sistema a otro.