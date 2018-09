Asume Célida López alcaldía de Hermosillo

Dany Ortega

En sesión solemne, Célida López Cárdenas rindió protesta como Presidenta Municipal de Hermosillo la mañana de este domingo junto con el nuevo Cabildo, para el periodo 2018-2021.

En representación de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, la jefa de la Oficina del Ejecutivo Natalia Rivera Grijalva, fue la encargada de tomar protesta al nuevo gobierno local.

En el acto, la nueva alcaldesa, dijo que durante su trienio, su prioridad será frenar la comercialización de drogas, principalmente el crystal, el cual dijo está envenenando a los jóvenes de Hermosillo.

“No permitiremos que en la ciudad de Hermosillo sigan envenenando a nuestros adolescentes con crystal, tenemos que hacer todos juntos un gran esfuerzo, sé que no les gusta escucharlo, pero si no lo dice la autoridad ¿quién lo hará?, ha sido más cómodo callar y evitar la responsabilidad, pero en esta administración haremos realidad la propuesta de Ernesto de Lucas de construir la primera clínica de rehabilitación en la ciudad”, comentó.

A su vez, solicitó a los ciudadanos que cuenten con un buen nivel socioeconómico brindar el apoyo para la construcción de una nueva etapa de transformación para la ciudad.

“La transformación de una ciudad no inicia con el cambio de gobierno, sino con la iniciativa de las personas que la habitan, que hagan más de lo que acostumbran hacer”, manifestó.

Por otra parte, López Cárdenas precisó que en la actual administración no existirán contratos o licitaciones que no sean transparentes, además indicó que contarán con proveedurías acorde a los mejores precios del mercado para evitar lucrar con los recursos públicos.

“Ustedes conocen la situación financiera de la ciudad y lamentablemente no tengo ni siquiera camiones recolectores de basura, barredoras o escobas y hablar del deporte, cultura y la prevención de adicciones son temas que para la administración anterior no fueron prioridad”, expresó.

La munícipe calificó como inaceptable la entrega de terrenos que hizo la administración saliente a cambio de saldar deudas con los proveedores, en donde además comentó desconocen quienes fueron las empresas beneficiadas.

Reveló que solicitarán créditos solamente en los rubros necesarios, como gasolina para patrullas y diésel para camiones recolectores.

Revisarán contrato colectivo con el Sindicato

“Tendremos que revisar el contrato colectivo del sindicato de trabajadores del ayuntamiento, porque no estamos obligados a lo imposible y no está acorde a las posibilidades financieras, ¿Qué caso tiene seguir sosteniendo más de cinco mil trabajadores si no se les puede pagar su nómina?”, expuso.

Mencionó que después de tres años entregará una administración con otro rumbo y una gran conciencia ciudadana.

“No pretendan que la alcaldesa les resuelva todo, mejor ustedes ciudadanos lleguen con propuestas y nosotros les damos para enfrente”, agregó.