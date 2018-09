Apoyará gobernadora sin distingos a alcaldes

Con el firme compromiso de trabajar por los sonorenses sin distingos de partidos políticos, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano tomó protesta a los Presidentes Municipales de la administración 2018-2021 en Álamos, Huatabampo y Navojoa.

La mandataria sonorense invitó a los Alcaldes Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, de Álamos; Ramón Antonio Díaz Nieblas, de Huatabampo; y a María del Rosario Quintero Borbón, de Navojoa, y a los otros 69 alcaldes que iniciaron este domingo su administración a asumir el compromiso con responsabilidad, lealtad y el respeto que la gente merece.

En el resto de los 69 municipios, la gobernadora designó representantes para la toma de protesta de los nuevos Presidentes municipales, con la indicación de ofrecer un trabajo coordinado a favor de todos los sonorenses.

Destacó los grandes avances que se lograron en cada uno de los municipios, en las administraciones salientes y que siempre trabajaron de la mano para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

“No entiendo la manera de hacer política si la política no le sirve a la gente, por eso cuando veo que el panorama se cierra, que no hay recursos, digo, vamos a escuchar a la gente, vamos con ella, a tocarla, a sentirla, a que nos digan qué es lo que necesita, quizás no se pueda resolver todo porque no tenemos una varita mágica, pero sí podemos atenderlos, escucharlos y dar prioridad a lo más importante”, expresó.

En Álamos, dijo, se logró culminar 49 obras de infraestructura, por un monto superior a los 26 millones de pesos, destacando la infraestructura educativa con aportaciones del Gobierno estatal y municipal; se logró ejercer más de 317 millones de pesos en rescate carretero, en reconstrucción de caminos y pavimentación; el Hospital de Especialidades por 3.5 millones de pesos.

Además, se rehabilitó el Centro de Salud en San Bernardo y construyó el Centro de Convenciones, que catapulta aún más al municipio como un lugar turístico y artístico a nivel internacional, así como el inicio de la construcción de la Universidad ITESCA en apoyo a los jóvenes estudiantes de la región.

Para marzo de 2019, aseguró, los más de 15 mil habitantes de Álamos contarán con agua las 24 horas del día, carencia que han sufrido por años; ya trabajan, apuntó, en el acueducto que los dotará del vital líquido.

En Huatabampo resaltó las acciones realizadas en modernización de infraestructura carretera e infraestructura educativa; y agregó que de la mano con la nueva administración continuará trabajando para mejorar la calidad de vida de las y los huatabampenses.

La Mandataria Estatal señaló que para la seguridad de los habitantes de Huatabampo y comunidades cercanas era de vital importancia la modernización de las carreteras, en las cuales han invertido más de 256 millones de pesos en 22 obras.

Para que Huatabampo continúe con su desarrolló, indicó Pavlovich Arellano, se tiene que trabajar de forma coordinada, sin colores partidistas y con la mentalidad de crear acciones y programas en beneficio de la ciudadanía, por lo que le reiteró su total apoyo y compromiso por luchar a favor de las y los sonorenses.

En Navojoa, informó que, desde el inicio de su administración, se han invertido más de 120 millones de pesos en 116 obras de mejoramiento ya concluidas en la infraestructura educativa del municipio; más los 55 millones de pesos que actualmente se están destinando a otras 49 obras de mejoramiento de planteles escolares.