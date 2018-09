Sigue Atlas en el hoyo, cae ante Xolos

Tan fangoso y pantanoso como lució la cancha del estadio Jalisco, así fue el juego del Atlas pese a tener un nuevo entrenador.

Ni Ángel Guillermo Hoyos pudo revertir la realidad de los Zorros que perdieron 1-0 ante los Xolos de Tijuana. Es la primera derrota que sufre el cuadro tapatío ante los fronterizos como local en torneos cortos.

La Academia suma su cuarta derrota del Apertura y se mantiene en el fondo de la tabla general con dos puntos. Xolos llegó a 12 unidades.

Los Rojinegros llegaron a jugar con un hombre de más por la expulsión de Juan Carlos Valenzuela al minuto 14, pero no supieron cómo sacar provecho ante unos fronterizos que se reacomodaron con dos líneas de cuatro y que pudieron hacer más anotaciones, pero gracias a la intervención del joven portero Pepe Hernández no lo lograron.

A Jefferson Duque se le presentó una oportunidad al 21′ en el área chica, pero no pudo acomodarse para hacer un buen remate.

Esa ventaja de tener un hombre de más sólo le duró 25 minutos al Atlas, que también se quedó con 10 jugadores luego de la expulsión de Lorenzo Reyes.

Cerca del descanso, Andrés Castillo peinó un centro que pasó cerca de la portería local. Ambos con 10, los Xolos fueron más peligrosos.

El Atlas terminaba de acomodarse en el inicio de la parte complementaria cuando Luis Fuentes cabeceó un tiro de esquina para marcar el único tanto del encuentro.

Para la jornada 10, los Rojinegros visitarán el Estadio Azteca para enfrentar al Cruz Azul, a quien ya vencieron en Copa, mientras que los Xolos regresan a la frontera para recibir al Pachuca.