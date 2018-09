Se une Sonora a la Coalición Under 2

Sonora se unió a la Coalición Under 2 para enfrentar el cambio climático con acciones conjuntas y en alianza con 222 regiones incorporadas en este proyecto, informó Luis Carlos Romo Salazar, titular de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (Cedes).

Al participar en la Cumbre Global de Acción Climática y Asamblea General de la Coalición Sub 2, en San Francisco California, Estados Unidos, Romo Salazar destacó que al unirse a la Coalición Under 2, Sonora se compromete a reducir sus emisiones entre un 80 a 90 por ciento para el año 2050, así como a limitar las emisiones equivalente a dos toneladas de carbono por habitante.

El funcionario estatal explicó que el estado es reconocido por su potencial de mitigación y por compartir las metas nacionales en esta materia, respaldando el compromiso de México de reducir el 25 por ciento de gases de efecto invernadero y de las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta para el año 2030.

“Sonora se ha perfilado como uno de los estados del país que más interés ha mostrado en encontrar respuestas ante los fenómenos climáticos que ha venido enfrentando en los últimos 20 años, lo que lo ha llevado a sumarse a la implementación de medidas que mitiguen las emisiones de gases efecto invernadero”, subrayó Romo Salazar.

Explicó que la Coalición Under 2 es impulsada por gobiernos estatales y regionales, comprometidos en mantener los aumentos de temperatura global por debajo de los dos grados centígrados, está compuesta por 222 gobiernos que representan a más de mil 300 millones de personas y al 43 por ciento de la economía mundial.

Para Sonora, dijo, es importante tener una participación activa en la Coalición Under 2, dado el alto interés en aprender y compartir experiencias con otras jurisdicciones que se enfrentan a problemáticas similares.

En su intervención, Romo Salazar presentó la Estrategia de Crecimiento Verde, impulsada por la Gobernadora Claudia Pavlovich, y desarrollada en colaboración con la Semarnat y el Instituto Global de Crecimiento Verde.

Ésta funciona como un instrumento de planeación y política pública que identifica iniciativas prioritarias a corto y largo plazo que ayudarán a Sonora a cumplir metas de crecimiento y bienestar económico, que logren de manera simultánea la reducción de la pobreza, la inclusión social y la sustentabilidad ambiental.