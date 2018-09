Ahora sí, a dejar declaracionitis y empezar a chambear

Como dice el refrán, no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, y desde ayer tenemos nuevas autoridades en los 72 ayuntamientos de Sonora, quienes ahora sí, conocerán de cerca cómo está la situación de cada localidad y verán que no está tan fácil como creían, ni tan “pior” como señalaban.

Y es nunca me había tocado ver una campaña tan sucia, plagada de denostaciones, descalificaciones o de mentiras a medias, como la que atestiguamos en los últimos años, porque como sabemos, al terminar un proceso electoral, inmediatamente se inicia con el otro, es decir, los tiempos electorales quedaron atrás y ahora son permanentes, de hecho, aunque la ley diga lo contrario.

Por lo pronto, en el caso de Hermosillo, la alcaldesa Célida López, dijo que revisará a cabalidad la situación de las finanzas y que aplicará sanciones en contra de aquellos que hayan incurrido en malversación o desvío de recursos, lo que nos parece muy acertado, suponemos que también informará si no encuentra las irregularidades que presume hallará.

Por cierto, dijo que irá con todo contra las adicciones, lo cual nos parece extremadamente bien, y anticipó que retomará el proyecto que ofrecía su entonces contrincante por el PRI, Ernesto de Lucas, hoy regidor, para abrir una clínica de desintoxicación.

Cabe señalar que como lo mencionamos en su momento, este programa, que ojalá se concrete, es una prioridad, porque son miles de familias, quienes tienen entre sus integrantes a alguien afectado por esta epidemia y carecen de recursos para internarlo o internarla en una clínica privada.

Por cierto, hoy dará a conocer la terna que propondrá para designar al nuevo Comisario de la Policía y mientras, permanece en el cargo, Jorge Suilo, a quien vimos ayer en eventos cívicos.

No imagino a la IP donando camiones recolectores “por buena gente”

Por cierto, me llamó la atención de la alcaldesa López Cárdenas, de exhortar a los empresarios a donar camiones para la recolección de basura y suponemos que a cambio de la donación habría algún beneficio fiscal, porque no nos imaginamos a x o y hombre de negocios haciendo la buena obra nomás porque sí.

Tan se presta a malas interpretaciones que desde hace años se ha prohibido a los funcionarios públicos que en la época decembrina acepten regalos o embutes, para evitar compromisos o malas interpretaciones.

Y hablando de recolección de basura, esta semana todavía se mantendrá la recolección los mismos días a los que estamos acostumbrados y dos veces por semana, posteriormente se dará a conocer cómo y cuándo pasará el camión recolector por nuestras colonias, así que esté pendiente!

Se da gobernadora “baño de pueblo” previo a ceremonia de El Grito

Vaya que tiene pueblo la gobernadora Claudia Pavlovich, quien la noche del sábado, antes de la ceremonia del Grito de Independencia, se dio una vuelta por la plaza Zaragoza, en donde fue apapachada por las miles de personas que se congregaron en el sitio, q uienes aprovecharon para tomarse una foto, saludarla y desearle parabienes.

Y créanos que no todos los y las gobernantes están en posibilidades de hacerlo, e incluso evitan exponerse por temor a una rechifla, cosa que no ocurrió, lo que denota que la mandataria le ha cumplido a los sonorenses, quienes saben del esfuerzo realizado y están conscientes de que si bien es cierto que falta mucho por hacer, no ha sido por falta de ganas.

