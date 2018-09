Toma protesta Gobernadora a Alcaldes de Álamos, Huatabampo y Navojoa

Con el firme compromiso de trabajar por los sonorenses sin distingos de partidos políticos, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano tomó protesta a los Presidentes Municipales de la administración 2018-2021 en Álamos, Huatabampo y Navojoa. En el resto de los 69 municipios, la Gobernadora designó representantes para la toma de protesta de los nuevos Presidentes municipales, con la indicación de ofrecer un trabajo coordinado a favor de todos los sonorenses.

Invitó a los Alcaldes Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, de Álamos; Ramón Antonio Díaz Nieblas, de Huatabampo; y a María del Rosario Quintero Borbón, de Navojoa, y a los otros 69 alcaldes que hoy inician su administración a asumir el compromiso con responsabilidad, lealtad y el respeto que la gente merece. Destacó los avances que se lograron en los municipios en las administraciones salientes y que siempre trabajaron de la mano para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

“No entiendo la manera de hacer política si la política no le sirve a la gente, por eso cuando veo que el panorama se cierra, que no hay recursos, digo, vamos a escuchar a la gente, vamos con ella, a tocarla, a sentirla, a que nos digan qué es lo que necesita, quizás no se pueda resolver todo porque no tenemos una varita mágica, pero sí podemos atenderlos, escucharlos y dar prioridad a lo más importante”, expresó.

En Álamos, dijo, se logró culminar 49 obras de infraestructura, por un monto superior a los 26 millones de pesos, destacando la infraestructura educativa con aportaciones del Gobierno estatal y municipal; se logró ejercer más de 317 millones de pesos en rescate carretero, en reconstrucción de caminos y pavimentación; el Hospital de Especialidades por 3.5 millones de pesos. Además, se rehabilitó el Centro de Salud en San Bernardo y construyó el Centro de Convenciones, que catapulta aún más al municipio como un lugar turístico y artístico a nivel internacional, así como el inicio de la construcción de la Universidad ITESCA en apoyo a los jóvenes estudiantes de la región.

Para marzo del 2019, aseguró, los más de 15 mil habitantes de Álamos contarán con agua las 24 horas del día, carencia que han sufrido por años; ya trabajan, apuntó, en el acueducto que los dotará del vital líquido. En Huatabampo resaltó las acciones realizadas en modernización de infraestructura carretera e infraestructura educativa; y agregó que de la mano con la nueva administración continuará trabajando para mejorar la calidad de vida de las y los huatabampenses.

La Mandataria Estatal señaló que para la seguridad de los habitantes de Huatabampo y comunidades cercanas era de vital importancia la modernización de las carreteras, en las cuales han invertido más de 256 millones de pesos en 22 obras. Para que Huatabampo continúe con su desarrolló, indicó la Gobernadora Pavlovich, se tiene que

trabajar de forma coordinada, sin colores partidistas y con la mentalidad de crear acciones y programas en beneficio de la ciudadanía, por lo que le reiteró su total apoyo y compromiso por luchar a favor de las y los sonorenses. En Navojoa, informó que, desde el inicio de su administración, se han invertido más de 120 millones de pesos en 116 obras de mejoramiento ya concluidas en la infraestructura educativa del municipio; más los 55 millones de pesos que actualmente se están destinando a otras 49 obras de mejoramiento de planteles escolares.

Ya tenemos nuevo alcaldes y diputados locales en Sonora

Ya tenemos nuevos presidentes municipales y diputados locales en Sonora, la mayoría del partido Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena), que serán los que recibirán los reclamos de las promesas que hiciera el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en caso de que éste no las cumpla. La ciudadanía les exigirá a los alcaldes que cumplan con lo prometido, por lo que tendrán que estar en comunicación constante con el representante de AMLO en la entidad, Jorge Teddei Bringas…No sé qué tanta influencia vaya a tener Jorge como para no quedar mal.

Taddei Bringas tiene mucha confianza y fe en López Obrador y, en el supuesto caso de que no cumpla, creo que será Jorge quién “tire la toalla”. Para un presidente es fácil olvidarse de lo prometido en todo el país, más cuando son municipios muy pequeños que no representan nada en el contexto nacional. Si a los presidentes anteriores no les exigían, creo que al Peje sí, y sus mismos seguidores agarrarán las calles para “refrescarle” la memoria al nuevo presidente.

La ciudadanía está harta de tantas promesas incumplidas y creo que ahora sí levantarán la voz para exigirle a su “ídolo” que cumpla. Será importante esta nueva etapa que se empezó a vivir en Sonora a parir de este 16 de septiembre. Los presidentes municipales están obligados a cumplirle a la gente lo prometido por López Obrador. Estos reclamos creo que debilitarán al nuevo jefe del Poder Ejecutivo, no tanto a su partido, porque Morena es un partido sin militancia activa.

No es lo mismo ser de un partido de oposición, que ser gobierno. A partir del 01 de diciembre López Obrador y sus alcaldes deberán de revisar la agenda de campaña, para de esta forma darse cuenta de cuáles serán las promesas imposibles de cumplir…Ojaló pueda cumplir todas por el bien del pueblo de México, principalmente de las clases más marginadas que viven en la pobreza extrema…La gente tiene mucha esperanza en López Obrador, por lo que más le vale cumplir.

Cumple Angelina Muñoz; Célida ajustará cuentas con El Maloro” Acosta

En Hermosillo se fue Angelina Muñoz Fernández, una mujer valiente que hizo un buen papel como presidenta municipal interina, que suplió al ganador de la elección en la contienda de 2015, Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez…El “Maloro” dejó la alcaldía para irse de candidato del PRI al Senado de la República, resultando perdedora la fórmula que hizo con Sylvana Beltrones Sánchez, quedando fuera el joven del barrio de la “5 de Mayo” en Hermosillo.

Sylvana Beltrones y “Maloro” Acosta fueron superados por votos por los candidatos de Morena, Lilly Téllez García y Alfonso Durazo Montaño…Del Maloro, como la Martina, nunca más se supo nada, nadie sabe en donde se encuentra, unos dicen qué en Hermosillo, otros que en Europa y otros más, en los Estados Unidos. En lo personal creo que deben de aprovecharlos porque tanto él (Maloro), como Ernesto De Lucas Hopkins, candidato perdedor a la alcaldía de Hermosillo, son jóvenes talentosos.

La nueva Presidenta Municipal de Hermosillo, Célida López Cárdenas, quiere ajusticiar al Maloro, porque no dejó dinero en las arcas municipales…Le digo a Célida que ningún alcalde deja dinero, porque “están al día”. Ella tampoco dejará nada, se los adelanto. Lo que sí les comento, Alejandro López Caballero dejó más “tronada” la administración municipal, además, con una deuda de 500 millones de pesos…Angelina deja una deuda de 300 millones de pesos, 200 millones menos.

No estoy defendiendo al Maloro, simplemente les comento la realidad. Si robo o no robó, si cumplió o no cumplió, esas son cuestiones administrativas, pero Hermosillo es otro muy distinto al que recibió el alcalde Acosta Gutiérrez. Los bulevares, calles y avenidas, ya se pueden transitar por ellas. Hay que reconocer lo bueno, como también lo negativo…He visto desfilar como reportero a muchos alcaldes de Hermosillo, desde Ramón Ángel Amante hasta Angelina, y creo que todos han puesto su mayor esfuerzo para sacar adelante al municipio.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.