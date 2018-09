No todos los tiburones se alimentan solo de carne

Si hay unos animales a los que precede una fama de carnívoros insaciables, estos son los tiburones. Con sus hileras de afilados dientes, los tiburones blancos son, de lejos, un referente cuando se habla de los depredadores del mundo animal. Son máquinas biológicas capaces de engullir cualquier presa con sus enormes fauces.

Este imaginario se aplicaba a todas las especies de tiburones… hasta ahora. Un nuevo estudio, publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B acaba de reportar el hallazgo de la primera especie de tiburones que no basan su dieta únicamente en carne, sino que incluyen en ella algas, que abundan en los mares en los que viven.

Se trata del tiburón cabeza de pala, que habita principalmente en el litoral del continente americano. Los científicos de la Universidad de California, Irving, y de la Universidad Internacional de la Florida, quienes llevaron a cabo la investigación, indicaron que, si bien con anterioridad se sabía que estos animales consumían algas, pues reportes anteriores mostraron que estas representaban hasta e 62 por ciento de su contenido intestinal, no se sabía si eran capaces de digerirlas.

Fuente: eltiempo