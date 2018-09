Gana América a Monarcas con todo y susto

Por pecar de piadoso, el América por poco da el “grito” de susto en la cancha del Estadio Azteca.

Las Águilas se impusieron 2-1 a Monarcas con goles de Jorge Sánchez y Matheus Uribe, un partido en el que el visitante pasó de ser inofensivo durante 80 minutos a coquetear con el empate tras el gol de Sebastián Vegas al 83′.

Eran comprensibles los corajes de Miguel Herrera: su equipo pudo golear, pero terminó jugando con el tiempo, resistiendo los embates, al menos hasta que en la compensación los dirigidos por Roberto Hernández se quedaron con nueve hombres tras las expulsiones a Sebastián Vegas y Rodrigo Millar, después que los Monarcas cortaron una jugada de gol.

Las Águilas generaron suficientes llegadas ofensivas. De sus goles no hay queja, el tanto inicial un zapatazo al ángulo superior izquierdo por parte de Sánchez, en su primer gol en el Máximo Circuito, y el segundo un pase de Cecilio Domínguez a Matheus, quien después de un torneo muy complicado se reencontró con el gol y por ello fue a dedicárselo al preparador físico Jorge Rangel.

Un partido lleno de condimentos, como la cancha del Azteca que ya debería ser una alfombra pero que todavía hace sufrir a los jardineros o el episodio en el que los balones estaban desinflados, para fortuna del América el gol cayó con pelotas buenas.

De no ser por el mal partido de Andrés Ibargüen o porque ni Matheus ni Henry Martín tuvieron confianza para clarear a un adelantado Sebastián Sosa o porque Oribe Peralta es capaz de girar y superar a dos defensores pero tirar justo al centro del marco o porque Renato Ibarra aún no tiene el pie tan fino para dañar al rival o bien porque Paul Aguilar atestiguó un gran desvío de Sosa, el resultado pudo ser de escándalo.

Pero tanta complacencia derivó en el centro de Guzmán a Vegas, quien con un cabezazo hizo latir a Monarcas y puso a temblar al Azteca.

En el día del “Grito”, Miguel Herrera y varios americanistas se quedaron en silencio algunos minutos, sobre todo tras ese centro de Rodolfo Vilchis que estuvo cerca de terminar en gol de Sebastián Ferreira.

Llegó el contragolpe del América, la pérdida de calma de los Monarcas que se salvaron de que también expulsaran al iracundo Gabriel Achillier, el sufrido triunfo azulcrema.